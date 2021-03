Telefonsvindel: Advarer mod opkald fra "Assens Politi"

Det er uklart, om dem der ringer fra det gamle politi-nummer er på jagt efter bankoplysninger, Nem-Id eller andre personfølsomme oplysninger Fyns Politi

En eller flere bagmænd har tirsdag ringet flere fynboer op og udgivet sig for at komme fra Assens Politi. Problemet er bare, at det er der ikke noget, der hedder.

Derfor advarer Fyns Politi nu mod opkaldene.

Hvad bagmændene præcis er på jagt efter vides ikke, men personen i røret har forsøgt at bilde folk ind, at de er involveret i en bedragerisag eller har været udsat for identitetstyveri.

Advarer mod specifikt telefonnummer

Fyns Politi opfordrer borgere til at lade være med at tage telefonen, hvis man kan se, at der bliver ringet fra nummeret 64 71 14 48.

Nummeret tilhørte tidligere politistationen i Assens, og derfor kan selv mistænksomme borgere risikere at blive snydt, for hvis man googler nummeret, dukker adressen på den gamle politistation op.

- Det er uklart, om dem der ringer fra det gamle politi-nummer er på jagt efter bankoplysninger, Nem-Id eller andre personfølsomme oplysninger, men uanset deres forehavende, skal man ikke oplyse den slags i telefonen. Modtager man et opkald fra ovenstående nummer, så bør man helt lade være med at tage den, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Har man fået opkald af en lignende art, kan man anmelde det til Fyns Politi på telefon 114.

Hvis man i god tro har oplyst bankoplysninger eller personlige oplysninger, opfordrer Fyns Politi til, at man anmelder det og får ringet til sin bank hurtigst muligt og får spærret kort.