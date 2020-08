Thorkilds mark brændte: Stor brandfare i den kommende uge

Høsten er i gang på de fynske marker, og med den hedebølge, der i øjeblikket har ramt landet, er det både en varm og brandfarlig tjans at høste.

- Hvis vi ikke havde haft aircondition herinde, havde det ikke været til at holde ud, siger Thorkild Bruun Jensen i sin traktor.

Hans mejetærsker ramte en sten, og der kom en gnist. Det var nok. Da han fik vendt mejetærskeren, havde det allerede bredt sig til vores mark Thorkild Bruun Jensen, landmand, Søndersø

Udover varmen har han på nærmeste hold oplevet, hvor farligt det kan være at høste, når solen samtidig har udtørret jorden. Derfor opfordrer han nu sine kolleger til at være ekstra opmærksomme, når de skal høste i den kommende tid.

- Når vi kommmer ind i næste uge, hvor det hele virkelig bliver knastørt, skal man til at tænke på at have ekstra beredskab. Vi har for eksempel puttet en ekstra stor pulverslukker i mejetærskeren, og så har vi en traktor stående med en harve, så hvis der går ild i en mark i eftermiddag, kan vi da prøve at begrænse det, siger Thorkild Bruun Jensen og fortsætter:

- Men vi kan ikke slukke sådan noget. Det skal beredskabet klare.

Thorkild Bruun Jensen har tæt på oplevet, hvor farlig tørke kan være, når man høster. Foto: Frederikke Bertram

Høj brandfare

Hos Beredskab Fyn følger de nøje vejrudsigten i øjeblikket, og allerede nu er der forhøjet brandfare i det fynske område.

- Det er tørt. Der er visse dele af Fyn med høj brandfare, hvilket vil sige, at antændelse sker nemt. Man skal altid udvise forsigtighed, men lige nu skal man udvise endnu større forsigtighed, siger Kenny Christensen, myndighedsleder hos Beredskab Fyn.

Sådan undgår du brand i den tørre natur



Disse råd er altid gældende: Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille

Hold afstand til bevoksning

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt

Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller

Smid ikke cigaretskod og lignende i naturen

Ring til 112, hvis uheldet alligevel er ude

Ifølge myndighedslederen ser det ud til, at brandfaren kan blive endnu højere i de kommende dage.

- For to uger siden kom der mere nedbør. Det har vi ikke haft den seneste tid, og det ser heller ikke ud som om, det kommer de næste par dage. Vegetationen bliver tørrere, og så bliver det nemmere at antænde. Der skal ikke særlig meget til længere, siger Kenny Christensen.

Mejetærskeren ramte en sten

I 2018 brød Thorkild Bruun Jensens mark i brand, da naboen høstede i en tørkeperiode.

- Hans mejetærsker ramte en sten, og der kom en gnist. Det var nok. Da han fik vendt mejetærskeren, havde det allerede bredt sig til vores mark, siger Thorkild Bruun Jensen.

Da beredskabet kom frem, var omkring 14 hektar af markerne allerede brændt.

- Man gør jo alt, hvad man kan, for at få det stoppet. Vi havde en sprøjte stående, så vi prøvede at stoppe ilden, men det hjalp ikke rigtig. Det var så kraftig en varme, at det ikke kunne stoppe det, siger han.

Selvom det er meget tørt, og brandfaren er høj, er der dog endnu ikke tale om et decideret afbrændingsforbud.

- Der er ikke nogen situation, der berettiger et afbrændingsforbud, men vi holder øje med det. Hvordan det ser ud om to dage, det kan vi ikke sige, men lige nu er der ikke en signifikant stigning i udrykninger, siger Kenny Christensen.

Danske beredskaber, KL og Beredskabsstyrelsen har på siden brandfare.dk lavet et kort, der viser, hvor stor brandfaren er. Her kan du se, hvordan det ser ud i dit område.

Sådan ser brandfareindekset ud for Fyn søndag. Foto: brandfare.dk