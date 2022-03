Tilbagebetalt halvanden gang: Derfor er der stadig afgift på Storebæltsbroen

250 kroner.

Så meget skal man som standard hive frem fra lommen, når man benytter sig af Storebæltsbroen.

Og det er intet nyt, at der er en afgift for rejsende, når de skal fra Sjælland til Fyn eller omvendt. Sådan har det været lige siden 1998, da Storebæltsbroen for første gang kunne invitere bilister over broen. Da broen åbnede, kostede det, hvad der svarer til 306 kroner i dag, og over de seneste 24 år er prisen på en tur over Storebælt både blevet hævet og sænket.