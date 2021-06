Tirsdagens coronatal: Smittetallet stiger igen på Fyn

Smitten holdes i skak

Det øgede smittetal på Fyn kommer samme dag, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyser, at smittetallet er beregnet til 1,1.



Det er femte tirsdag i træk, at det er tilfældet, som betyder at ti smittede personer smitter 11 personer, og at smitten således er stigende.

Det får dog ikke sundhedsministeren til at trække i håndbremsen. På Twitter skriver han således:

- Vi holder smitten i skak med vores stærke værktøjer til at bryde smittekæder: Intensiv test, sekventering, vacciner, smitteopsporing & målrettede lokale nedlukninger. Stærk indsats af alle, skriver Magnus Heunicke.

Langeland på vej mod her tredje

Tirsdag har 2,17 millioner danskere fået mindst ét vaccinestik mod coronavirus. Det svarer til 37,1 procent af befolkningen, viser SSI's opgørelse.

1,27 millioner er færdigvaccinerede. Det svarer til 21,8 procent af befolkningen.

I det fynske område er 116.589 personer færdigvaccineret. Det svarer til 23,35 procent af borgerne i de ti fynske kommuner.

Det er på Langeland, man med 31,33 procent finder flest færdigvaccinerede. Omvendt er 20,37 færdigvaccineret i Odense.

I hele Region Syddanmark er 276.798 personer, hvilket til 22,6 procent, færdigvaccineret.