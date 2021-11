To kvinder, samme budskab: Inge og Jette vil forbinde Fyn med resten af verden

Bind bæltet sammen

Cirka 100 kilometer derfra i Assens, sidder Inge Dahl, der er formand i Foreningen Als-Fyn Broen. Hun skal også med til mødet med de fynsk borgmestre, og her håber hun på, at de vil støtte op om en fremtidig forbindelse over Lillebælt.

Ifølge hende støtter borgmestrene allerede hinanden i diverse projekter. Derfor undrer det hende, at de ikke har sat fuld kraft ind for at gøre en forbindelse mellem Faaborg-Midtfyn og Sønderborg Kommune til virkelighed - særligt når det vil komme hele Fyn til gode.

- Jeg har arbejdet med erhvervsudvikling på begge sider af Lillebælt, og det har vist mig, hvor åbenlyst det er, at man skal arbejde sammen om det her. Man kobler to samfund og to arbejdsmarkeder med hinanden, siger Inge Dahl.



- Folketinget har besluttet, at det er et vigtigt projekt i Syddanmark, og de vil gerne udarbejde en forundersøgelse af det. Derfor synes jeg, borgmestrene også skal forholde sig til det her projekt. Ellers bliver det ikke til noget.



En redningskrans til det sydfynske

Ifølge Inge Dahl kan en forbindelse til Als blandt andet få endnu flere turister til Fyn. Hun peger desuden på en undersøgelse lavet af Vejdirektoratet, der viser, at broen vil skabe flere jobmuligheder på begge sider af vandet og give nemmere adgang til Tyskland.