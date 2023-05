Tobias Slotsager kan blive OB's næste store salg: - Potentialet er rigtig, rigtig stort

OB-fansene har skullet lære et nyt navn at kende i denne sæson. 17-årige Tobias Slotsager er blevet fast mand i start-11, og tordner mod en status som et af Superligaens mest lovende talenter.