Transportminister: Storebælt skal være gratis efter 2035

Står det til Kirsten Nørregaard er det helt forkert:

Men du får da også noget ud af en udvidelse af motorvejen syd om Odense?

- Ja, men hvorfor skal jeg betale det, bare fordi jeg kører over broen? Hvorfor kan vi ikke tage det af fælleskassen? Nu snakker de også Kattegat-forbindelse. Skal jeg så også betale til den? Broen er betalt for længe siden. Politikerne bliver bare ved med at tage nye lån i den. Det synes jeg er forkert, siger Kirsten Nørregaard.

Og den holdning står hun langtfra alene med. Der er også kritik fra det fynske erhvervsliv. Bland andre Claus Larsen. Han står i spidsen for 350 ansatte og ejer Guldfeldt, et af Fyns største entreprenørfirmaer.

- Vi ville meget gerne arbejde i området fra Kalundborg til Slagelse og Skælskør. Det område ligger reelt ikke ret langt fra os. Men vi har en barriere, der hedder Storebæltsbroen, og det er en stor barriere, siger Claus Larsen.

Konservative imod

Ud over transportminister Trine Bramsen ønsker landets nyeste parti Danmarksdemokraterne også at gøre broen gratis efter 2035.

- Danmarksdemokraterne ønsker, at forbindelsen over Storebælt bliver gratis fra 2035. Det er vigtigt for at binde Danmark bedre sammen. Og det betyder naturligvis, at der ikke skal bindes yderligere projekter op på finansiering via Storebælt, sigerJens Henrik Thulensen Dahl

Det samme gælder Dansk Folkeparti.



- Storebælt skal ikke længere være malkebro. Vi står ved infrastrukturaftalen, indtil den udløber i 2035. Det er en fremragende aftale med mange gode infrastrukturprojekter. Men efter 2035 skal broafgiften ikke være højere, end at den lige dækker broens drift og vedligehold, siger Alex Ahrendtsen

Det koster cirka en halv milliard kroner om året at vedligeholde Storebæltsbroen.

Konservative kalder til gengæld afskaffelse af broafgiften urealistisk.

- Prisen på al infrastruktur her i landet bliver holdt op imod prisen på Storebælt. Så hvis man gør Storebælt gratis at køre over, vil det få konsekvenser for økonomien i andre projekter. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, siger Niels Flemming Hansen, der er transportordfører for Konservative.

Hvis Storebælt bliver gratis at køre over, vil færre for eksempel benytte den kommende tunnel mellem Lolland og Femern i Tyskland, og så kan økonomien ikke hænge sammen, lyder argumentet. Den konservative transportordfører anfører også, at de færgeoverfarter, som hvert år får millioner i driftstøtte fra Storebælt, kommer til at mangle både penge og passagerer.