Tre 15-årige sigtet for vold og deling af overfaldsvideo i sladdergruppe

- Efter at omfanget af den her type kriminalitet er blevet bragt frem i lyset, har Fyns Politi sat gang i en kortlægning af sagområdet, og vi har taget initiativ til at sætte gang i en besøgsrunde, hvor vi kommer ud til de unge på skolerne i løbet af foråret. Her vil vi tale med de unge og fortælle om konsekvenserne af den her type af risikoadfærd, så vi forhåbentligt kan få dæmmet op for det, siger vicepolitiinspektør i Fyns Politi Søren Frederiksen.

- Vi vil med de her sigtelser signalere, at vi tager sager som disse alvorligt, at vi efterforsker dem, og at vi går efter at få gerningspersonerne dømt. Vi håber også, at sigtelserne i den her sag kan være med til at afskrække andre unge fra at deltage i den her slags dybt forkastelige og strafbare handlinger, siger Søren Frederiksen.