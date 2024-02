Fyns Politi om sladdergrupper: Det er jo gruopvækkende

Han mener, det er vigtigt, at både de unge, deres forældre, skoler og SSP inddrages i diskussionen om opførsel på de sociale medier.

- Vi har måske en tendens som voksne til at adskille den fysiske verden og den digitale verden, men de unge adskiller ikke de to ting, Det er deres univers. Det er vi både som voksne og myndighed nødt til at have fokus på. Derfor har vi politiets online patrulje, der patruljerer på nettets forskellige social platforme, og vi har også andre ressourcer, vi kan trække på, siger Per Franch.

Umbrella-sag

Han frygter, at politiet kan komme til at stå med en ny Umbrella-sag, hvor 1000 unge danskere blev sigtet for at have delt børneporno på nettet.

- Hvis ikke vi tager debatten og lærer de unge at beskytte sig selv mod deres egen adfærd, risikerer vi, at de ødelægger deres egen fremtid, bliver sigtet og får en plettet strafattest, siger Per Franch.