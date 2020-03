Trods corona-forbud: Stadig fuld knald på forretningen hos fynske prostituerede

Den 18. marts påbød myndighederne frisører, fysioterapeuter og andre med tæt kontakt til kunderne at holde lukket. Påbuddet gælder indtil 2. påskedag og omfatter også massageklinikker og bordeller.

Men på Fyn bryder prostituerede tilsyneladende i vid udstrækning påbuddet. Det viser en rundringning, som TV 2/Fyn har foretaget.

Spørgsmål fra en fynbo Er det underligt, at der stadig gives thaimassage i Odense under coronavirus? Martin.

En rundringning til de fynske thaimassage-klinikker viser, at langt de fleste overholder påbuddet om lukning.

Men omvendt ser det altså ud hos de prostituerede.

'Danske Nikoline', der både kører på Fyn, Langeland og i Jylland, mener for eksempel ikke, at hun med sit arbejde bidrager ekstraordinært til smittespredningen.

- En kassedame i Netto har nok større chance for at blive smittet. Der kommer mange kunder i løbet af en dag i et supermarked. Hvis en, to eller tre kunder hoster eller nyser ubetænksomt i nærheden af hende, er hendes chance større, end min er for at blive smittet, lyder det fra 'Danske Nikoline'.

'Danske Nikoline' mener, at smitterisikoen er større ved at arbejde i Netto end ved prostitution.

'Colombiagirl' i Odense holdt også også åbent og havde fint tid til besøg, da TV 2/Fyn mandag formiddag fangede hende på telefonen.

På spørgsmålet, om hun stadig har travlt trods corona, lød svaret:

- No, baby, no. Only one customer per day.

Om det skyldes et fald i efterspørgslen, eller det er columbiagirls egen strategi for at minimere smitte med coronavirus, stod dog uklart.

'Buttet q' på Nordfyn holder også åbent, men ønsker ikke at medvirke i et nterview. Det samme gælder 'Lena87', som holder til i Odense, men kører både på Fyn og i Jylland.

Læs også Tredje bøde udskrevet: Flere gæster og fulde folk

Så sent som mandag morgen klokken 07.34 oprettede FysiologiskSportsmassage1 en annonce på sitet annoncelight.dk, hvor han tilbyder sex mod betaling.

Det er den annonce, der har fået TV 2/Fyn-bruger Martin til at skrive til redaktionen.

Fyns Politi: Vi håndhæver loven

Der er imidlertid også prostituerede, som holder lukket på grund af coronavirus. I Jylland har 'Danske Charlotte' valgt at følge myndighedernes opfordring.

- 'Danske Charlotte' træffes ikke så længe COVID19 er til fare for det danske samfund. Så pas rigtig godt på hinanden derude. Vi ses på den anden side, skriver hun i toppen af sin annonce.

Flere andre har valgt at gøre det samme, fremgår det af deres annoncer.

Fyns Politi yder ingen særlig indsats over for de bordeller og prostituerede, der holder åbent trods forbuddet.

Der vil blive slået ned på overtrædelserne på lige fod med alle øvrige overtrædelser, meddeler chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj i en e-mail.

- Fyns Politi håndhæver naturligvis loven over for alle de erhvervsdrivende, som er opfattet af forbuddet. Når der sker ændringer eller tilføjelser til listen over omfattede brancher, så tilpasser vi vores patruljering. Vi har stadig ekstra mange patruljer på gaden, og de har fået beskeden, skriver Lars Bræmhøj.

Vi har forsøgt at få fat i 'Danske Charlotte', men det har altså ikke været muligt.

Sexarbejderforening: Vi kritiserer ikke nogen

Den 19. marts indgik regeringen og Folketingets partier en aftale om en hjælpepakke til selvstændige.

Ordningen kræver, at man er CVR-registreret. Ens virksomhed skal også omsætte for mindst 15.000 kroner om måneden. Desuden skal man som minimum eje 25 procent af virksomheden. Desuden gælder det, at der skal være under 10 ansatte, og at man på grund af coronavirus forventer et omsætningstab på mindst 30 procent i forhold til sidste regnskabsår.

Men ifølge Sexarbejdernes Interesseorganisationen (SIO) er prostituerede ikke omfattet af hjælpepakkerne.

- Det er ikke et lovligt erhverv at sælge sex, så derfor omfatter de her foranstaltninger ikke sexarbejdere, siger Estalla, der er talsperson for organisationen.

Hun ønsker at være anonym, og TV 2/Fyn kender heller ikke hendes rigtige navn, da hun ikke har offentliggjort, at hun selv er sexarbejder.

- Jeg har kontakt til mange klinikker i København, som tager ansvar og har lukket deres klinikker. Men jeg vil ikke kritisere nogen sexarbejdere for at holde åbent. Der er også sexarbejdere, der er udsatte, og hvad skal de så gøre, hvis de må lukke? Jeg synes det her er et rigtig godt eksempel på, at sexarbejde skal afkriminaliseres og omfattes af dansk erhvervsliv på lige fod med eksempelvis frisører, siger Estalla.

De prostituerede, som fortsat holder åbent risikerer som udgangspunkt en bøde på 1.500 kroner. Men ifølge bekendtgørelsen kan manglende overholdelse af lukkekrav for restauranter, butikker, sport- og fritidsfaciliteter udløse bødestraf på 5.000 kroner.