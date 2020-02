Trods druknet korn: Fynsk landmand vil ikke klimaforsikres

Den sjaskvåde vinter har store konsekvenser på Fyn. Ikke mindst for de landmænd, som lige nu står med oversvømmede marker. Afgrøder står under vand, og det kan give landmændene store økonomiske tab.

Det har sat gang i et helt nyt forretningsområde: Landmænd kan tegne en såkaldt afgrødeforsikring, som kan forsikre dem mod konsekvenserne af ekstrem tørke eller regn.

En af dem, der er lige i målgruppen til sådan en forsikring, er Johan Bebe fra Sallinge. Han er dog ikke interesseret.

- Det tror jeg ikke umiddelbart. Jeg tænker, landbruget har været gode til at tage det ene år, som det kommer og så tage det næste år, siger Johan Bebe.

Fodder til 125 malkekøer

Vandet har ellers skabt vanskeligheder for den fynske landmand. 165 hektar korn skal sikre fodder til 125 malkekøer, og en tredjedel af jorden er i problemer på grund af de store mængder regn.

- Det er da ærgerligt at se, men det er den præmis, vi lever med. Det er risikoen ved at dyrke det her landbrug, siger Johan Bebe.

Forsikringsselskabet TopDanmark oplyser til TV 2/ Fyn, at de danske landmænd gennem de seneste seks måneder har tabt op mod én milliard kroner på ødelagte afgrøder. Havde de alle haft en afgrødeforsikring, havde den dækket dette tab med op mod 80 procent af et normalt års høst.

Håber på forår

Prisen på en forsikring for en gennemsnitslandmand ligger på 15.000 til 20.000 årligt, oplyser forsikringsselskabet. Det vil Johan Bebe ikke betale.

- Jeg tænker, den vil være for dyr. Det er kun forsikringsselskabet, der vinder på det. Jeg ser mange spørgsmålstegn i det, siger Johan Bebe.

Februar 2020 ser ud til at slå rekord i nedbør. Alligevel er Johan Bebe optimistisk.

- I landbruget er vi gode til at se lyset i den anden ende af sådan et regnvejr. Jeg tror på, det bliver forår om 14 dage, tre uger måske, siger Johan Bebe.

Se hele indslaget om klimaforsikringer herunder.