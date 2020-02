Tomme hylder: Fynske grøntsager ligger under vand

På de fynske marker ligger der massevis af grøntsager under den våde, sumpede jord. Alligevel er det småt med lokale grøntvarer hos flere butikker.

De store mængder regn, der er kommet det seneste stykke tid, gør det nemlig umuligt for landmændenes maskiner at få grøntsagerne op af jorden, fortæller driftslederen hos Skiftekær Økologi Aps i Svendborg, Jesper Mortensen.

- Det er simpelthen ikke til at håndtere, det er rent plæver, siger han.

- Vi har en jordskokkemark, som vi skal have høstet for at levere til supermarkederne, men vi er udfordrede af vejret. Vi kan ikke køre her, og så vi kan ikke levere. Det er en kæmpe udfordring.

Grøntsagerne rådner

Det våde vejr har gjort den lerede jord klæbrig, og selvom det ville lykkes maskinerne at køre på markerne, kan de ikke skille jordskokker fra jord.

- Vi har selvfølgelig prøvet mellem regnbygerne, men det kan vi simpelthen ikke. Det stopper maskinen, og vi kører fast. Det er umuligt, siger Jesper Mortensen.

Udover jordskokker drejer det sig om rødbeder og hokkaidogræskar, som vil rådne, hvis de ikke kommer op af de sumpede marker.

Som driftsleder er det Jesper Mortensens ansvar at få høstet afgrøderne på marken, og situationen medfører mange bekymringer, fortæller han.

- Det er en kæmpe frustration, og man kan ligge søvnløs om natten over det. For det betyder rigtig meget - også for virksomheden - at vi kan få høstet vores afgrøder, siger han.

Problem for butikkerne

Især i Byens Gårdbutik i Svendborg, hvor butikschefen Anne Hjortenberg udelukkende handler lokale varer, har man været mærket af tomme hylder.

- Jeg kan mærke, at sæsonerne for de grøntsager, jeg plejer at få, er blevet meget kortere i år, og så er der også nogle ting, der slet ikke har været tilgængelige på Fyn i år, siger hun.

Butikschefen har derfor ofte frustrerede landmænd i røret, når hun skal bestille varer, og for hende er det også et stort problem kun at kunne tilbyde et begrænset udvalg til kunderne, der gerne vil have lokale varer.

Alt håb er ikke ude

Alt håb er dog ikke ude endnu. Hvis regnen stopper, og der ikke kommer hårdt frost, er der en chance for, at der igen kan komme lokale grøntsager på hylderne.

Men det vil ikke løse alle problemerne, da driftslederen stadig er usikker på, om markerne kan bruges til næste sæsons grøntsager.

- Det er en stor udfordring, når marken bliver så ødelagt, og vi ved ikke, om den overhovedet kan blive til en mark igen, siger han.

For nu bliver der dog krydset fingre for, at maskinerne snart kan komme ud og køre igen.