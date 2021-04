Trods tilladelse fra næste uge: Flere fynske restauranter fortsætter nedlukningen

Hos Cafe Biografen i Odense ser man frem til at byde kunderne velkommen igen så hurtigt som muligt.

- Det er jo det, vi gør. Så nu, hvor vi har muligheden, åbner vi igen. Så må vi se, hvordan det går, siger indehaver Jørgen Christensen.

Man kan dog ikke bestille bord, for det kan man ikke på udendørsbordene ved Café Biografen.

- Man kommer bare forbi. Vi har mange borde, siger Christensen.

For strenge krav

Og Horesta, brancheorganisationen for restaurations-, hotel- og turisterhvervet, mener i samme forbindelse, at reglerne, der er sat, er for snævre.

Nærmere bestemt siger organisationens politiske chefkonsulent Kristian Nørgaard, at coronapasset er for strengt et krav.

- Vi ved, at 60 procent af de gæster, som går ud og spiser, beslutter sig på dagen, og hvis der så er krav om, at man skal have en negativ test, vælger mange måske en anden løsning, siger Kristian Nørgaard.

Han mener, man skal droppe coronapasset, fordi det presser en hårdt trængt branche yderligere.

I stedet for at tage på café eller restaurant, frygter Kristian Nørgaard, at folk tager i parken.

- Hvis man er fire venner, der skal ud, og to ikke er testet, så tager man måske i Munke Mose i stedet og sætter sig