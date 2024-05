Uddannede flygter fra Egely og erstattes af vikarer: - Det skaber utryghed

- Så snart der er nye, så skal vi være opmærksomme, for de unge de vil prøve at snyde, at få udleveret noget eller stikke af. Det skaber enormt meget usikkerhed og utryghed.

- Der er ikke noget oplæring for de eksterne vikarer, så det skaber utryghed og uforudsigelighed for de unge, vi som personale ved aldrig, siger "Kathrine", der er ansat på Egely.

Socialdirektøren mener, at det kun var tidligere, at institutionen brugte vikarer, uden at de fik oplæring.

- Jeg ved, at man på Egely nu er i gang med et større introduktionsforløb, så nyansatte får den nødvendige introduktion, inden de skal starte op på de enkelte afdelinger. Det er jo noget vi gør, efter at vi har fået kritik af Socialtilsynet, siger Christian Schacht-Magnussen.

Masser af ledige pædagogstillinger

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en opgørelse over antallet af ledige faste stillinger fra i år, men hverken Socialtilsyn Øst, Region Syddanmark eller Egely har eller vil udlevere en opgørelse fra i år.

Men af den seneste tilgængelig opgørelse over ledige faste stillinger fra december sidste år, som TV 2 Fyn har fået via en aktindsigt fra Socialtilsyn Øst, fremgår det, at Egely er normeret til 38 pædagogiske medarbejdere på fuldtid. Der var kun ansat 18. Også antallet af deltidsansatte pædagoger og pædagogstuderende ligger under det normerede niveau.

TV 2 Fyn har talt med flere tidligere medarbejdere, der har forladt Egely, da de fandt arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene uacceptable.



- Fagligt er det så forfærdeligt lavt, at kompetente faglige pædagoger ikke vil kunne arbejde sådan et sted, siger "Sabrina", der var ansat på Egely indtil for nylig.