Udlændinge skal passe børn: Sådan vil politikerne løse personalemanglen i daginstitutioner

Der skal hentes pædagoger i udlandet, hvis der skal være nok voksne per barn i landets daginstitutioner.

Hvis loven om minimumsnormeringer skal kunne overholdes, når den træder i kraft i 2024, er der brug for mere personale, og det mener Radikale blandet andet skal findes uden for landets grænser.

- Vi er nødt til at sørge for, at de ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet, og vi er nødt til at skaffe nogen udefra til at komme til Danmark, siger Rasmus Helveg Petersen (R).



I anledning af Folketingets åbning stillede fynboen Kasper Skjoldå fra Odense de fynskvalgte folketingspolitikere spørgsmålet om minimumsnormeringer:

Der mangler ressourcer i børnehaver og daginstitutionerne. Hvad vil I gøre ved det?

I 2024 træder loven om minimumsnormeringer i kraft. Det betyder, at der skal være et pædagogisk personale til tre børn i vuggestuer og minimum et pædagogisk personale til seks børn i børnehaver.



Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen er dog ikke enig i, at løsningen findes i udlandet.

- Vi tror faktisk, at vi kan løse det med den hjemlige arbejdskraft blandt andet ved at gøre det mere attraktivt at arbejde og sørge for, at det kan betale sig at arbejde, siger Alex Ahrendtsen.

Mangler uddannet personale

Marlene Ambo-Rasmussen (V) mener i stedet, at det kan være nødvendigt at rekruttere unge, der er i gang med deres sabbatår eller på anden måde er ledige, indtil der er uddannet personale nok..



- Vi har én altoverskyggende udfordring. Vi har ikke det uddannede personale, vi skal bruge, og dem kan vi jo desværre ikke lige uddanne over natten. Derfor er vi nødt til at kigge på, hvilke voksne vi kan have i vores daginstitutioner indtil da, siger hun.

Bjørn Brandenborg (S) mener også, at der skal uddannes mere personale, og derfor skal man sørge for, at der kommer flere ind på blandt andet pædagogstudierne.

- Det er derfor, at vi over to gange i denne regeringsperiode har investeret i vores pædagoguddannelser og i flere af vores velfærdsuddannelser, fordi vi har brug for, at der kommer flere ind på studierne, siger Bjørn Brandenborg.

I Middelfart Kommune er det ikke personale i børnehaven, de mangler. Det er derimod plads til børnene.