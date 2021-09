Udspil vækker fynsk glæde: - Vi har masser af ufaglærte jobs, der ikke bliver besat

Både nyuddannede og folk udenfor arbejdsmarkedet bør og skal bidrage til fællesskabet, mener Poul Strandmark.

- Vi kan jo se, at der er dimittender, der ikke kommer i arbejde. Der kunne det være en fordel, hvis man til at begynde med søgte et andet job end det, man måske lige er uddannet til, i hvert fald i begyndelsen, siger Strandmark og fortsætter:

- Det viser jo også, at man er parat til at arbejde, når man kan se, at personen har arbejdet et sted og måske har fået en udtalelse fra en arbejdsgiver.

Kan man gøre rent derhjemme, kan man også gøre rent på arbejdet

Statsminister Mette Frederiksen (S) fremhævede på pressemødet, at en stor del af ikke-vestlige indvandrere, særligt kvinder, står udenfor arbejdsmarkedet og modtager kontanthjælp.

Fremover skal de yde noget, hvis de vil modtage kontanthjælp, og den idé synes Poul Strandmark også godt om.