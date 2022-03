Ukrainere skal have hjælp med alt fra bolig til CPR-nummer

Det begynder man nu at mærke ude i kommunerne, forklarer Martin Damm (V), formand for Kommunernes Landsforening (KL).

- Det betyder helt lavpraktisk, at så har vi bolden. Listen over, hvad vi skal kunne levere med fire dages varsel, er næsten uendelig:

- Vi skal have flygtningene ind i det danske system. Det er jo lige fra, at man skal have et CPR-nummer, et sundhedskort, NemID og en læge. Vi skal også have fundet en bolig til familien.

Sidstnævnte bliver ifølge KL-formanden formentlig den største udfordring.

- Der er jo ikke noget sted i Danmark, hvor der står 20.000 boliger og venter på en international krise.

- Vi skal ud i det almindelige boligmarked, ud i de bygninger, som kommunerne besidder, og prøve at finde pladser.

- Det er nemmest med de første, vi skal finde pladser til. Men når antallet stiger, bliver det sværere og sværere. Det tror jeg, bliver den allerstørste udfordring, vi kommer til at se ind i.

Det er uvist, hvor mange ukrainere der er kommet til Danmark siden Ruslands invasion af Ukraine for en måned siden.

10.200 ukrainere havde frem til tirsdag påbegyndt en ansøgning om opholdstilladelse i Danmark.

For kommunerne er det en stor opgave, der kommer til at trække veksler på mange medarbejdere, lyder det fra Martin Damm.

- Man kommer virkelig til at skulle pukle på borgerservice, på skoler og i dagtilbuddene. Det skal jo gå stærkt, når der kommer et stort antal på kort tid, siger han.

Men borgerne kommer også til at mærke, at opgaven vil fylde meget hos kommunerne, lyder det fra KL-formanden.

- Vi kommer til at prioritere opgaver og lade noget ligge for en stund. Det vil den almindelige dansker også komme til at mærke.

Martin Damm nævner blandt andet opgaven med at hjælpe borgere med at overgå fra NemID til MitID.

- Helt aktuelt er der kø i borgerservice, fordi alle skal have MitID. Borgerne vil opleve, at nogle ting kommer til at tage længere tid.

- Der er jo heller ikke overskud af læger i Danmark. Og når nu alle ukrainere også skal have en læge, kan det være, at det kommer til at tage længere tid at komme til. Det kan næsten ikke være anderledes.