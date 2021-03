Undgå skattesmæk: Få styr på årsopgørelsen og forskudsopgørelsen

Det tager kun fem minutter, men man skulle tro, at Skat gerne vil have, at du bliver lidt længere. De har indrettet en skatteside fyldt med fremmedord og forvirrende felter, som man kan udfylde, men ikke nødvendigvis skal udfylde.

Det handler om at få flere penge mellem hænderne i hverdagen til alt det sjove. Lars Pedersen, økonomikonsulent, Spiir.

Generelt er privatøkonomi et svært landskab at bevæge sig rundt i. Fyn er det sted i landet, hvor unges RKI-gæld er steget mest fra 2019-2020. Det viser en ny rapport om 18-30-åriges økonomi fra Finans Danmark.

Spørger man eksperter er manglende viden og overblik nogle af forklaringerne på, hvorfor det ender galt for nogen.

Et af de steder, hvor det kan være svært at holde overblikket, er i ens forskudsopgørelse. Men hvis man ved bare en lille smule om det og fokuserer på de punkter, der er relevante, tager det kun et par minutter at ordne. Og der kan være en god grund til at blive venner med den berygtede opgørelse.

- Det handler om at få flere penge mellem hænderne i hverdagen til alt det sjove, siger økonomikonsulent ved Spiir Lars Pedersen.

00:43 En lyn-gennemgang af forskudsopgørelsen. Luk video

De vigtigste felter

Forskudsopgørelsen er en oversigt over din indkomst. Altså SU, løn, dagpenge eller lignende. Ud fra de tal laver Skat en beregning af, hvor meget du skal betale i skat. Den kan udfyldes fra november med tal for det år, der kommer efterfølgende.

Modsat kigger årsopgørelsen tilbage på det år, der er gået. Den kommer i marts måned og viser resultatet af skattebetalinger fra året, der er gået. Her kan du se, om du har betalt for lidt eller for meget i skat.

Hvad er en forskudsopgørelse og årsopgørelse? Forskudsopgørelsen er en oversigt over din indkomst – altså SU, løn, dagpenge eller lignende. Og ud fra de tal laver skat en beregning af, hvor meget du skal betale i skat. Den kan udfyldes fra november med tal for det år, der kommer. Årsopgørelsen kommer i marts og kigger tilbage på året, der gik. Det er altså resultatet af skatteåret, der viser, om du har betalt det rigtige beløb til skattefar. Eller om du skal betale en hulens masse penge tilbage. Kilde: Skat.dk Se mere

Skat er som regel god til selv at sortere i det vigtigste felter og viser som udgangspunkt de relevante ting for dig.

- Systemet er lavet sådan, at alle – pensionister som studerende - skal kunne udfylde alle ting, så det kan virke meget uoverskueligt og rodet, men det er noget, man tager løbende. Man skal fokusere på de punkter, der er relevante for en, forklarer Lars Pedersen.

Hvis du er studerende og får SU, behøver du ikke tænke over at skrive den ind, for det sker helt automatisk. Som ung er der derfor ikke så mange af punkterne, der er relevante at kigge på.

Læs også Fynske unges gæld er vokset: Se hvad folk skylder i din kommune

- Som ung er det typisk meget få felter, man skal udfylde. Man skal tænke på SU, et eventuelt studiejob og kørsel til og fra jobbet. Resten af felterne kan man springe over, siger Lars Pedersen.

Inden man kaster sig ud i den nådesløse opgave, så er det derfor en god ide at have styr på, dels hvad du har af job, og hvad du får at indtægter.

Skat udfylder automatisk forskudsopgørelsen med de informationer, de har fra det år, du er i. Det vil sige, at de laver et estimat for, hvad du kommer til at tjene i det kommende år.

Så hvis du har det samme arbejdsliv som foregående år, vil der ikke være de store ændringer, men har du derimod fået nyt job, så er det ekstra vigtigt. Udover lønindkomsten skal man altid kigge på fradrag.

Bliv en anelse rigere

Fradrag kan ses som en slags rabat i skat, og dem er der altså adskillige at hente af i skattesystemet.

Det er lidt forskelligt, om fradragene bliver indberettet automatisk, eller om du selv skal skrive dem ind i forskudsopgørelsen. Du kan også notere dem, når du modtager din årsopgørelse i marts måned.

00:32 Fire gode rabatter ved skat, der måske er relevante for dig. Video: Fotograf: Lasse Beck Frost Redigering: Lasse Beck Frost Luk video

Rabat på kørsel – befordringsfradrag

Du kan blandt andet kigge på din afstand til din arbejdsplads. Hvis du har over 12 kilometer per vej, kan du nemlig få penge tilbage for kørsel - altså kørselsfradrag også kaldet befordringsfradrag.

Her i coronaåret har der dog været mange, der har arbejdet hjemmefra, hvor de måske plejer at køre. Det skal man lige ændre, fordi man selvfølgelig ikke kan få penge tilbage, hvis man ikke har kørt til og fra arbejde.

Penge for kørsel Man får cirka 1,93 kroner per kilometer, man kører udover de 12 kilometer.

Eksempel: Kører du 30 kilometer i alt til og fra arbejde, får du fradrag for de seks kilometer, som svarer til cirka 11,5 kroner per arbejdsdag. Kilde: Skat.dk

Rabat på donationer

Hvis du er godhjertet og donerer en skilling til velgørenhed som for eksempel Amnesty, Red Barnet eller Greenpeace, kan du også få noget af donationen tilbage i skat.

Dette sker som regel automatisk, hvis du giver dit CPR-nummer, når du donerer pengene.

Penge for donationer Man får cirka 26 procent tilbage af donationsbeløbet.

Eksempel: Hvis du donerer 100 kroner, kan du putte 26 kroner i lommen igen. Kilde: Skat.dk

Rabat på a-kasse og fagforening

Hvis man er i praktik, elev eller har fuldtidsjob, er det en god idé at være medlem af en a-kasse. Som studerende på videregående uddannelser kan man også melde sig ind i en fagforening. Og her er der også penge at hente.

Andre fradrag, du ikke må glemme ​​​​​​ Pendlerfradrag.

Servicefradrag - også kaldet håndværkerfradrag.

Kost og logi som udsendt. Kilde: Skat.dk Se mere

Hvis det er en fagforening, skriver man den forventede betaling ind i ”Faglig kontingent (458)” på forskudsopgørelsen. Er det en a-kasse-betaling, skriver man den ind i feltet ”Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse (439)”. Hvis du ikke skriver det ind i løbet af året, får du automatisk din rabat, når året slutter, og skatten gøres op i din årsopgørelse.

Penge for fagforening Man får cirka 30 procent tilbage af fagforenings- eller a-kasse-betalingen.

Eksempel: Betaler du 100 kroner om måneden, får du 30 kroner tilbage. Kilde: Skat.dk

Rabat på renter

Hvis man har et lån, man betaler renter af, kan man få penge tilbage for selve rentebetalingen. Dette oplyses helt automatisk til Skat, og derfor behøver du ikke aktivt gå ind og rette i noget.

Så der er altså lidt ekstra penge at hente, hvis man ved, hvor man skal kigge hen. Desuden er der penge at beholde, hvis man ved, hvilke felter man skal udfylde, så man ikke risikerer at få skattesmæk, når skatteåret gøres op.

Penge for renter Rentefradraget ligger på lidt under 25 procent.

Eksempel: Hvis man betaler 1000 kroner i renter om måneden, kan man trække cirka 25 procent fra. Det vil sige, man får cirka 250 kroner tilbage. Kilde: Skat.dk

- Forskudsopgørelsen er vigtig at udfylde, så man ikke får en stor regning til sidst. Og så er det en god øvelse at komme ind i systemet, for det vil være der hele livet, siger Lars Pedersen og fortsætter:

- Og så når den er udfyldt, så tager man champagnen frem og fejrer det med kage. Og hvis man så får et nyt job, skal man huske at rette det til.