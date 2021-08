Ung mand sigtet for at sejle for stærkt – men det ville han ikke finde sig i

Her sigtede de en ung mand for at have sejlet for stærkt, men sagen sluttede ikke der.

Den unge mand var nemlig så utilfreds med situationen og bøden på 5.000 kroner, at han sendte en byge af ukvemsord efter ordensmagten, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

To bøder

Patruljen kunne på grund af mandens aggressive adfærd altså dermed også sigte ham for fornærmende tiltale af personer i offentlig tjeneste.

Noget kunne dog tyde på, at det skulle kræve mere at få den unge kaptajn til at overveje sine valg, for ikke længe efter målte patruljen igen hans båd til at sejle mere end de tilladte fem knob.