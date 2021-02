Unge dropper coronadating - men behøver man det?

- Det er svært at holde kontakten, når man ikke kan mødes rigtigt og få lov til at snakke face to face. Det gør det svært at skabe en ordentlig kontakt til andre. Ung, 19 år.

- Jeg har mere den indstilling til det, at når man møder en, så kommer det naturligt, i stedet for at man skal søge det hele tiden. Og når man har den indstilling, sker der ikke rigtig noget under corona. Ung, 17 år.