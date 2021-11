Utilfreds sygeplejerske til statsministeren: - Jeg har mistet mere end ti kollegaer

Dernæst understregede hun at der er problemer i sundhedsvæsenet, og at de i regeringen er i tæt dialog med regionerne om, hvordan man på den korte bane kan løse nogen af problemerne.

- Jeg har ikke alle svarene, og jeg sidder heller ikke tæt nok på de enkelte afdelinger til at kunne give alle svar, men det er klart noget handler om at gøre, hvad vi kan for at fastholde jer, der er i faget, for at uddanne flere sygeplejersker, så vi får flere ind på hospitalerne, og så er der jo det helt grundlæggende, at hvis ikke der føres en ordentlig velfærdsøkonomi omkring sundhedsvæsenet, så vil det betyde besparelser.

- Der håber jeg, at vi kan få Folketinget til at vedtage en velfærdslov, så vi sikrer at der faktisk også kommer penge med ud til vores sundhedsvæsen, når der er behov for det, svarede Mette Frederiksen.

Røde t-shirts og ryggen til

Den seneste tid har mange sygeplejersker strejket i hele landet, efter at Folketinget i slutningen af august vedtog et lovindgreb, der stoppede sygeplejerskernes konflikt. Sygeplejerskerne er utilfredse med deres arbejdsvilkår og mener ikke, at lønnen afspejler deres opgaver.

Rikke Boje Witt var da også mødt op til valgfolkefesten iklædt en rød t-shirt med teksten ”Vi er mere værd” fra Dansk Sygeplejeråd, som mange sygeplejersker bar under sommerens strejke.

Sammen med tre andre iført samme t-shirt, havde de under Statsministerens spørgerunde stillet sig med ryggen til, hvor de sort tusch havde skrevet ”NEJ Lev med det” på trøjen.