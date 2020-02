Uvejr over Fyn: Våde veje og aflyste færger

Opdatering Ærøfærgerne oplyser, at 17.30-afgangen fra Fynshav til Søby er aflyst.

Endnu en weekend i Danmark byder på kraftigt blæsevejr og masser af regn, og det skaber problemer flere steder i trafikken.

Den stormende kuling betyder, at færgeafgangene mellem Bøjden og Fynshav er aflyst til og med afgangen fra Fynshav klokken 14.

Læs også Bilister på Middelfartvej omdirigeres igen

Også ruten mellem Søby og Fynshav er påvirket. Afgangen klokken 9.20 er aflyst, og det samme er den klokken 13. Den anden vej er afgangene 10.40, 14.20 og 17.30 aflyst.

Det skriver færgeselskaberne Alslinjen og Ærøfærgerne på deres respektive hjemmesider.

Problemer til lands

Blæsevejret betyder også, at man varsler om kraftig vind på Storebæltsbroen. Der er dog endnu ikke kommet nogen advarsler om at undgå at køre med vindfølsomme køretøjer.

Tidligere advarede Vejdirektoratet om, at der på en strækning af Fynske Motorvej lå så meget vand, at man risikerede aquaplanning.

Læs også Efter tre dages rejse: Nu er det første letbanetog kommet til Odense

Vandet lå i sporet fra Odense mod Middelfart mellem afkørsel 53 Odense V og serviceanlæg Kildebjerg Nord.