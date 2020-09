Valg: Menighedsråd søger kandidater

Der er et nyt kunstværk på vej til Odense Domkirke. Et dåbstræ, der skal forskønne og bringe nye traditioner med sig ind i domkirken. Og selv om Dina Vejlings navn ikke kommer til at stå under træet, så føler hun alligevel, at hun har aktier i det.

Hun har nemlig, som medlem af kirkens menighedsråd, været med til at beslutte, at dåbstræet bliver en del af kirkens udsmykning, og hun har været med til at vælge kunstneren, der står bag.

Hun blev medlem af menighedsrådet ved det seneste valg i 2016. Hun stillede op på opfordring af kirketjeneren, der søgte nye medlemmer til rådet.

Nu er det tid til valg igen. På Fyn skal der vælges 1263 medlemmer til 171 menighedsråd på valgdagen 15. september. Og det er ikke alle kirker, som med sikkerhed kan sige, at der vil være kandidater nok til alle poster, sådan som de havde i domkirken ved det seneste valg.

Især de unge er svære at lokke med ind i menighedsrådene, fortæller formanden for Fyns Stifts Menighedsrådsforening, Doris Krarup Mogensen

Menighedsrådsvalg Den 15. september er der valg til dit lokale menighedsråd. Du kan stemme, stille op eller gøre begge dele ved at møde op i kirken på dagen.

Rådet nedsættes efter en skriftlig afstemning

Der er kampvalg, hvis flere lister stiller op. Det skete kun to steder på Fyn ved det seneste valg i 2016. Det ser ud til at langt de fleste valg bliver uden kamp - måske med undtagelse af få steder som i Faaborg, hvor debat om Jim Lyngvilds malerier har engageret flere. Valghandlingen er anderledes i år, så den minder mere om andet foreningsarbejde. Den ændring er sket i erkendelse af, at der generelt ikke var stillere nok til kampvalg.

Du sidder 4 år som medlem af rådet, og du arbejder blandt andet med: Ansættelse af præst

Du har ansvar for kirkens budget.

Du kan være med til at sætte en renovering af kirken eller andet i gang, beslutte indkøb af ny kunst, arrangere spagettigudstjenester og andre sociale arrangementer. Kilde: Landsforeningen af menighedsråd

- Jeg tror, det handler lidt om, at mange tror, man skal kunne alt muligt for at sidde i et menighedsråd, der kan nogle blive skræmt af, siger hun.

Drømmer du om politik?

Dina Vejling slår fast, at man ikke behøver at vide en masse, før man træder ind i et menighedsråd. Man skal hellere se på det som en form for læreplads. Og hun opfordrer andre og især de lidt yngre til at stille op.

- Har man for eksempel en politiker i maven, kunne det være et godt sted at øve sig for et ungt menneske, siger hun.

Kom til Dialog & Mad i Otterup Hvad skal der til, for at du vil bruge kirken i dit lokalområde mere? Mathilde Dalskov og resten af TV 2 Fyn Event inviterer til aftensmad i Otterup Kirke mandag den 14. september klokken 17-18. Vi tager naturligvis alle forholdsregler for at forhindre coronasmitte. Blandt andet er der kun ganske få billetter til rådighed. Du kan læse mere og reservere din billet her.

Hun har selv lært en masse som medlem af menighedsrådet.

- Jeg har blandt andet fået et indblik i det store, sociale stykke arbejde, præsterne gør. Jeg var ikke klar over, at de tager sig så meget af byens børn. De er først til at komme med en buket blomster, når nogen mister. De har en større forståelse for, hvad det betyder. Og de er gode til at sige noget om de svære ting i livet, fortæller Dina Vejling.

Hun er også overrasket over, hvor meget indflydelse hun har fået. Hun har blandt andet været med til at ansætte en ny præst i domkirken.

- Først læste vi alle ansøgninger, blev enige om hvem vi ville se for at høre deres prædiken. Rådet var med til at vælge sammen med præsterne, hvem der skulle til samtale og ansættes. Det var en meget stor og spændende ting.

Hun stiller ikke selv op til det kommende valg, fordi hun skal udvide sin forretning, men har planer om at vende tilbage, når hun igen får mere luft i kalenderen.

Det er endnu ikke til at sige, om der vil være menighedsråd, der mangler kandidater, fordi det først er på dagen 15. september, det vil afsløre sig.