Varsler hedebølge på Fyn: - Det bliver ekstraordinært varme dage

Han fortæller, at man egentlig opgør de områder, man måler i, til at følge kommunegrænserne, men dette varsel gælder for hele Fyn. Derudover gælder det også blandt andet Sydøstjylland og Sjælland.

Pas på med ukrudtsbrænderen

Foruden at det er en god idé at søge skygge, sørge for at få nok at drikke, bruge solcreme og hat, skal man også passe på, hvis man tænder grill eller tænder for ukrudtsbrænderen.