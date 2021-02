Vejdirektoratet advarer mod glatte veje efter nyt snefald

Efter at have været indhyllet i massiv kulde de sidste 14 dage med temperaturer helt ned til minus 19 grader er lunere vejr nu på vej mod Danmark.

Men først skal et døgn med kulde, sne og blæst flere steder overstås.

Et kraftigt snevejr med risiko for regulær snestorm har siden klokken 15:30 mandag eftermiddag haft sit tag i Fyn.

Og det får Vejdirektoratet til at advare mod glatte veje. Flere steder er snerydningsmaskiner og saltspredere sat ind for at holde de større veje ryddet for sne.

DMI forventer, at det værste snevejr på Fyn er overstået mandag aften.

Tæt tåge

Det er vigtigt at være opmærksom, hvis man bevæger sig ud i trafikken. For udover de glatte veje, som sneen og frostgraderne medfører, så har DMI også et varsel for tæt tåge ude.

Fra mandag aften og til tirsdag eftermiddag forventer DMI tæt tåge mange steder med en sigtbarhed under 100 meter.

Så tag afsted i god tid og kør forsigtet, når du tager ud i trafikken.

