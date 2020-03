Viktor Axelsens far: Derfor er hans kontrakter dobbelt så gode som konkurrenternes

Det kan være penge værd at have mange fans på de sociale medier.

Med tusindvis eller måske millioner af følgere på Instagram, YouTube, Facebook og Twitter kan sportsstjerner forhandle endnu bedre kontrakter hjem med deres sponsorer.

En, der forstår at bruge sociale medier, er badmintonspilleren Viktor Axelsen, der for nylig vandt All England.

På tværs af alle sociale medier har badmintonstjernen omkring én million følgere, som kan følge med i danskerens triumfer, nedture og daglige gøren og laden.

De mange følgere er et vigtigt tema, når far og manager, Henrik Axelsen, forhandler med sponsorer.

- Viktors mange følgere på sociale medier betyder, at vi kan forhandle bedre kontrakter til ham.

- Vi har generelt brugt mange penge på at brande Viktor, og det er også årsagen til, at hans kontrakter måske er dobbelt så gode som mange af de andres, siger Henrik Axelsen.

Der er ansat tre freelancere, den ene i Kina, til at hjælpe badmintonstjernen med at styre de sociale medier.

Derudover bliver der hyret et tv-selskab til at lave optagelser i høj kvalitet til eksempelvis YouTube.

For nylig lavede Viktor Axelsen en såkaldt "unboxing" på sin YouTube-kanal, da han havde modtaget en ny ketsjer fra Yonex. På sine forskellige platforme skabte han i dagene op til hype for begivenheden.

- Vi gad ikke noget håndholdt. Det skal der også være plads til indimellem, når han står i en lufthavn et sted, men det her skulle laves ordentligt og professionelt, så det fik vi folk til at optage, siger manageren.

Selv om der er flere personer inde over Viktor Axelsens sociale medier, så er det afgørende for All England-vinderen, at indholdet er badmintonspillerens egne idéer eller i hans ånd.

Mange følgere er i sig selv ikke et mål for Viktor Axelsen, fastslår hans far og manager.

- Det skal være organisk, og det er vigtig, at det er Viktors eget indhold, der driver det.

- For nylig blev jeg tilbudt en prisliste, hvor vi kunne købe likes. En slags social media-doping.

- Det er noget, som de store virksomheder er meget opmærksomme på. Altså hvor mange "døde" likes der er. Og hvor megen dialog, du har med dine følgere, siger Henrik Axelsen.

Når han sidder ved forhandlingsbordet, er det derfor ikke nok blot at vise, hvor mange følgere sønnen har på de sociale medier.

- Jeg har analyser med, der viser, hvor stor han er i forhold til de andre på verdensplan. Hvis jeg skal have flere penge ud af de forskellige sponsorer, så skal jeg kunne retfærdiggøre det, siger han.

En af de danske sportsudøvere, der på det seneste har oplevet en stor fremgang på de sociale medier, er fodboldspilleren Martin Braithwaite.

Skiftet fra upåagtede Leganes til storklubben FC Barcelona i spansk fodbold har betydet, at vestjydens Instagram-konto er vokset fra 30.000 til 505.000 følgere på godt en måned.

Sportsøkonom Kenneth Cortsen, der forsker i sportens kommercialisering, forklarer, at der er et kraftigt samspil mellem brands - eksempelvis en fodboldspiller og en storklub.

- Barcelonas rolle som medskaber af interesse for Braithwaite som fodboldspiller skal ikke undervurderes.

- Fanidentifikationen med klubben er enorm, og det smitter af på spillerne, hvilket Braithwaite lukrerer på, siger Cortsen, der underviser i sportsmanagement og -business hos UCN og forskellige steder i udlandet.

Selv om Barcelona har egne sponsorer, så har de enkelte spillere også deres egne aftaler, blandt andet omkring støvler. Braithwaite har desuden Nike som personlig sponsor.

- Hvis han håndterer den voksende interesse optimalt ved at lave indhold, der giver indsigt i det sportslige og personlige liv i og omkring Barcelona, så er det noget, sponsorer vil se på, når de vurderer hans værdi, mener Cortsen.

Hvis Braithwaite en dag skal videre i karrieren, så kan han også bruge det stigende antal følgere.

- Alle klubber kigger på såvel sportslig som kommerciel performance, så her vil det også komme i spil.

- Positioneringsmæssigt er det kæmpe stort for en dansk spiller, og Braithwaite har spillet sig ind i en ny liga, mener Cortsen.