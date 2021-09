Svært dement fundet frysende under hæk: Familie føler sig svigtet af kommunen

Men som pårørende, har I så ikke haft for store forventninger til, hvad det offentlige kan stille til rådighed?

- Det mener jeg ikke. Det er ikke billigt at bo på et plejehjem. Så man har en forventning om, at der bliver taget sig godt af ham, og det føler vi bestemt ikke, der er sket, siger Lennart Mogensen.

Resultatet blev, at Ingvar Mogensen kom tilbage på plejecenteret Rosengården, men samme aften gik han derfra.

Klokken 23.30 fandt en hundelufter ham i perlestenene under hækken.

Plejecenterets personale vidste godt, at han var væk.

- Han havde hospitaltstøj på. Bare tæer i sine sutsko, siger Lennart Mogensen.

- Og han var kold og frøs, og personalet havde ikke engang givet ham et tæppe. Det kunne I vel for pokker have gjort, eller ringet 112. Hvorfor gjorde I ikke det?, spørger Connie Lundsgaard Rasmussen.

- Det er omsorgssvigt, så det basker, siger Connie Lundsgaard Rasmussen.

Nyborg Kommunes Sundheds- og Ældrechef Mette Bill Ladegaard anerkender, at Ingvar Mogensens forløb var utilfredsstillende. Men lovgivningen gør det svært at handle hurtigt. Sundhedschefen kan dog på grund af tavshedspligt ikke kommentere den konkrete sag yderligere.

Ingvar Mogensens tre børn har nu klaget over forløbet til Patientklagenævnet. Desuden har de sendt en bekymring til Styrelsen for Patientsikkerhed. Derved bliver sagen nu undersøgt yderligere af Styrelsen.