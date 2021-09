Hædret for heltemod: - Der er en kvinde, der lever i dag, fordi du sprang ud til hende

Kvinden gav udtryk for, at hun havde tænkt sig at springe. Derfor valgte Mads Juncher at handle.

- Man tænker ikke så meget i den situation. Man tænker, at enten gør jeg noget nu, ellers skal jeg ringe til politiet, siger han.

- Man gør, hvad man kan, og jeg valgte så bare at hoppe over og gribe fat i hende, fordi jeg tænkte, der så var størst chance for, at vi kunne hjælpe hende.

Lange minutter

Mads Juncher blev hos kvinden, til politiet ankom.

- De minutter var lange. Rigtig lange. Det er ikke sjovt at holde en fast mod deres vilje. Men politiet var meget hurtigt fremme. Der var hurtigt et væld af biler og brandbiler og så videre, siger han.