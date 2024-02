Borgmester afviser, at han er med til at smide byrådskollega ud

Gruppeformand Sebastian Nielsen (S) bakker Kertemindes borgmester Kasper Ejsing Olesen op i, at eksklusion ikke var på dagsordenen.



- Som socialdemokratisk gruppe kan man ikke ekskludere folk. Det er simpelthen ikke muligt, siger han.

Hvorfor svarer du så Kristian Hald, sådan som du gør her?

- Fordi punktet er affødt af, at det skulle op at vende, hvordan vi kontakter det her konfliktråd. Jævnfør lovene var det sådan her. Nu fandt vi så heldigvis en anden løsning, så vi ikke skulle stemme om igangsættelse af den her proces, hvilket der ikke er nogen, der ønsker i gruppen, siger han.

- Jeg ved godt, at I bliver ved med at skrive det, men vi kan ikke stemme om eksklusion. Det kan ikke lade sig gøre.

- Det skal afgøres i det kommunale konfliktråd. Og så har jeg ikke flere kommentarer, siger Sebastian Nielsen.

Kasper Ejsing Olesen siger, at han ærgrer sig over samarbejdsvanskelighederne i den socialdemokratiske gruppe.

- Jeg synes, det har været ærgerligt. Det er jo ikke politiske forskelligheder. Der er forskellige opfattelser af, hvordan sådan et fællesskab skal være, siger han.



TV 2 Fyn har mandag interviewet Kristian Hald (S) og forelagt ham Kasper Ejsing Olesen (S) og Sebastian Nielsens (S) udlæg.

Kristian Hald (S) holder dog fast i, at mødet skulle handle om at få ham ekskluderet, og at han ikke har fået forelagt den eksakte grund.

- Jeg har stadig kniven for struben. Jeg er blevet forsøgt banket på plads af den socialdemokratiske gruppe og borgmesteren, og det er ikke lykkes dem endnu, siger han.

Under mødet ville de dog ikke stemme om at ekskludere Kristian Hald (S) alligevel, og der blev i stedet foreslået at hente hjælp udefra til at skabe et bedre samarbejdsklima.

- Det er et rigtig godt forslag. Jeg kan bare ikke forstå, at de forsøger at ekskludere mig først. Rækkefølgen giver ikke mening, siger Kristian Hald (S).