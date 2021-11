Borgmester: - Jeg håber, vi kommer til at skuffe jer alle sammen

Her kommenterede han forventningen om endnu et dramatisk valg som for fire år siden, hvor han blev borgmester, selv om vælgerne havde stemt blåt.

- Jeg håber, vi kommer til at skuffe alle jer journalister helt vildt. Jeg håber, vi rimelig hurtigt kan melde ud, hvem der er borgmester. Jeg håber, at borgerne giver et klart signal om, hvem de ønsker skal sidde for bordenden de næste fire år, siger Kasper Ejsing

Vælgerne ville have blå - men fik rød

Ved det seneste kommunalvalg var der højdramatisk spænding i dagene efter valget, og Kasper Ejsing tog efter længerevarende forhandlinger borgmesterposten for næsen af Klavs Norup Lauridsen (K), der ellers i 2017 fik flere personlige stemmer.

Venstre støttede socialdemokraten og ikke de gamle venner fra Konservative. Den socialdemokratiske borgmester vil dog bestemt ikke udelukke højdramatiske konstitueringsforhandlinger igen.

- Lige meget hvad der kommer til at ske, kommer det til at gå højt på en eller anden måde, for der er rigtig mange følelser på spil, siger Kasper Ejsing.