Corona-sikkert fyrværkerisalg: Bestil i god tid og få raketterne bragt til døren

Gennem de seneste 15 år har Kent Valsøe og Flemming Preut solgt fyrværkeri fra Kerteminde Skytteforening blandt andet til gavn for lokale foreninger.

I år skal det så foregå ikke bare fyrværkerisikkert, men også coronasikkert, så allerede her i weekenden kunne kunderne komme og se på de tomme fyrværkeripakker og krudtløse raketter. Samtidig kan de så forudbestille det, de vil have.

- Vi vil gerne have, at folk de holder lidt ekstra afstand, og så prøver vi at holde det udendørs, så det bliver endnu mere corona-sikkert, siger Kent Valsøe.

Fyrværkeriet sælges under normale omstændigheder kun i en kortere periode, hvorfor der ofte er mange mennesker samlet på de steder, hvor fyrværkeriet sælges.

Nu med udbringning

Corona har derfor fået fyrværkerisælgerne fra Kerteminde til at tænke lidt anderledes i år.

For fyrværkerikøberne er det derfor også muligt at få det indkøbte fyrværkeri bragt til døren, når man må begynde at skyde af fra 27. december.

- Der er også mange, der ikke ønsker at ligge inde med fyrværkeriet, før det skal anvendes, så at det bliver bragt ud til dem, har de taget rigtig godt imod, siger Kent Valsøe.

Overskuddet fra salget går ifølge Kent Valsøe primært til de lokale foreninger, som fyrværkerisælgerne samarbejder med. Det drejer sig blandt andet om skytteklubben, Lions Club, Kerteminde Roklub.

- Og så har vi også lige selv til en ekstra julefrokost, siger Kent Valsøe.