Efter massiv kritk: Fjord&Bælt vil i dialog med marsvin-kritikere

Hos Fjord&Bælt i Kerteminde svømmer de tre marsvin Freja, Saga og Eskild rundt i et havnebassin, uvidende om den krtik, der er fløjet over hovederne på dem den seneste tid.

Dyreværnsgruppen Word Animal Protection (WAP) har ad flere omgange rettet stærk kritik af, at Fjord&Bælt holder de tre marsvin i havnebassinerne og mener, at det er uetisk, unødvendigt og skadeligt for dyrene.

Vi vil gerne have en meget åben dialog med dem, der stiller spørgsmål til, hvad vi gør og hvordan, vi gør det Kirstin Andersson Hansen, chefbiolog hos Fjord&Bælt

Senest har biolog Birgith Sloth støttet WAP i, at de unge marsvin Saga og Eskild, der kom til centret i efteråret 2020, skal sættes fri og ikke udsættes for dyreforsøg.

Læs også Dyreværnsgruppe skuffet over nyt marsvin i Fjord&Bælt

I halen på kritikken har Fjord&Bælt nu sendt en invitation til Birgith Sloth og World Animal Protection om at få en faglig snak hos dem om forholdene for marsvinene, så alle misforståelser kan manes til jorden.

- Vi vil gerne have en meget åben dialog med dem, der stiller spørgsmål til, hvad vi gør og hvordan, vi gør det, siger Kirstin Andersson Hansen, der er chefbiolog hos Fjord&Bælt.

Påstand mod påstand

World Animal Protection mener, at marsvinene lider under indespærring og dyreforsøg samt shows for publikum og har på den baggrund fremsat fem grunde til, at Fjord&Bælt skal stoppe udnyttelsen af marsvin.

De hører til i naturen, hvor de kan boltre sig frit og svømme over lange distancer. At holde Saga og Eskild i et lille havnebassin, som på ingen måde kan opfylde deres behov, strider mod deres natur Stephanie Kruuse Klausen, talsperson, WAP

Blandt grundene er, at marsvin er vilde dyr, der hører til i naturen, at det er forbudt at indfange vilde marsvin fra den danske natur og bruge dem til forevisning samt at flere forsøg, foretaget af Fjord&Bælt har været skadelige for marsvinene.

- De hører til i naturen, hvor de kan boltre sig frit og svømme over lange distancer. At holde Saga og Eskild i et lille havnebassin, som på ingen måde kan opfylde deres behov, strider mod deres natur, siger Stephanie Kruuse Klausen, der er talsperson hos WAP.

Marsvinene er bragt til Fjord&Bælt, fordi de blev fanget i fiskenet i efteråret, og er ikke blevet jaget. Spørger man lektor ved biologisk institut på SDU, Magnus Wahlberg, der har haft meget med marsvinene at gøre, er der ikke hold i dyreværnsorganisationens argumenter.

- Det er ikke noget nyt, for det har stået på i en årrække, men World Animal Protection kommer med en række påstande, der er faktuelt forkerte. De går i den her hårde position, hvor det ikke bliver dialog, men påstande på sådan en facebookfacon, siger han og tilføjer:

- Diskussionen er superrelevant og der er absolut et etisk dilemma. Selvfølgelig er det vigtigt. Men alle etiske diskussioner skal føres på en ordentlig og saglig måde.

00:56 I efterået 2020 kom Saga til Fjord&Bælt. Video: Fjord&Bælt Luk video

Lovbrud eller forskning

Ifølge WAP har Fjord&Bælt overtrådt loven, som siger, at det er forbudt at indfange vilde dyr og bruge dem til fremvisning. Derfor vil organisationen have Saga og Eskild sat fri igen og sikre sig, at det ikke sker igen.

- Vi vil opfordre Miljøstyrelsen til ikke længere at udstede dispensation til Fjord&Bælt eller nogen andre, så det fremover sikres, at vilde og beskyttede marsvin ikke tages ind fra naturen. Hverken til forsøg eller fremvisning., siger Stephanie Kruuse Klausen.

Magnus Wahlberg kan dog ikke se, at der skulle være et lovbrud forbundet med indfangningen af de to marsvin.

- Det er forbudt at indfange marsvin, medmindre man bruger dem til undervisning og forskning, hvilket vi gør. Der ligger en tilladelse til Fjord&Bælt til at indfange dyr fra Miljøstyrelsen, men det ikke nødvendigt med en dispensation for noget, eftersom alle aktiviteter ved Fjord&Bælt følger gældende lovgivning, forklarer han.

Læs også Se videoen: Her møder verdens ældste marsvin sin nye legekammerat

Han bliver bakket op af hvalekspert og indehaver af hvaler.dk, Carl Kinze:

- De (Fjord&Bælt, red.) er underlagt en række krav, hvor de blandt andet ikke må vise marsvin frem for at tjene penge, men forskningsmidlerne er ikke store, så formidling og forskning kombineres her, blandt andet ved at man betaler entré, siger han.

Desuden mener han ikke, at forsøg i det fri er ladsiggørligt.

- Det koster mange penge, som der ikke er midler til. Her laver de forskning, der gavner marsvinbestanden i de danske farvande, mod at nogle få holdes i fangeskab. TIl gengæld kan det måske redde en masse, siger Carl Kinze.

Jeg er meget ked af, at det skal fungere på den her måde, og jeg er bange for, hvad deres (WAP, red.) hensigter egentlig er. For vi havner et sted, hvor vi ikke kan have en faktuel diskussion Magnus Wahlberg, lektor, SDU

- Jeg er faktisk lidt skuffet

Men Magnus Wahlberg ikke mener, at dyreværnsgruppen har nok faglige argumenter i sagen, mener hvaleksperten Carl Kinze, at energien lægges et forkert sted.

- Sådan som jeg ser på marsvinene i Fjord&Bælt, er der ikke et problem. Det er en følelsesbetonet debat, og det er svært at argumentere imod. Så jeg er faktisk lidt skuffet over, at de (WAP, red.) gider det her, for der er så mange andre ting at tage fat i, siger han og fortsætter:

- Jeg kan godt forstå, at man føler, at det er uretfærdigt, men man må erkende, at det er en følelse. Man skal køre en dialog i stedet.

Hos World Animal Protection er håbet, at Saga og Eskild sættes fri, men Magnus Wahlberg afviser, at det skulle gavne nogen steder.

Læs også Marsvin og delfiner boltrer sig i vandet omkring Fyn

- Dyrene har det godt. Vi kender marsvin rigtig godt og har studeret det gennem årtierne. Der er ingen tegn på, at marsvinene udviser nogen mistrivsel. Tværtimod bemærker vi enorm nysgerrighed og tillidsfuld og åbent samarbejde, fortæller han om de senest ankomne marsvin.

Han har flere gange forsøgt at svare på WAP's kritik, men føler ikke, at de kommer nogen vegne.

- - Jeg er meget ked af, at det diskussionen skal foregå på denne måde, og det undrer mig, hvad deres (WAP, red.) hensigter egentlig er med, at de ønsker at føre debatten på et usagligt grundlag. Det gør det meget svært at have en faktuel diskussion. Jeg har i hvert fald svært ved at finde flere, nye argumenter frem, fordi jeg hele tiden bliver bemødt med påstande, som ikke har hold i virkeligheden, påpeger han.

Fjord&Bælt håber alligevel, at de med invitationen få en dialog i gang om, hvordan de ser på marsvinenes forhold og måske nå til enighed med dyreværnsorganisationen.