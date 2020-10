Se videoen: Her møder verdens ældste marsvin sin nye legekammerat

Saga er navnet på et etårigt marsvin, som for nylig er flyttet ind i Fjord&Bælt. Her skal marsvinet dele bassin med 25 år gamle Freja, som har været på centret i 23 år og er kendt som verdens ældste marsvin.

Men på trods af aldersforskellen mellem de to marsvin, er de allerede blevet gode legekammerater, og Saga er faldet hurtigt til i de nye omgivelser.

- Det er virkelig dejligt at se, at hun er så tryg og nysgerrig. Ellers ville hun blive i den anden ende af bassinet, siger Kirstin Anderson Hansen, der er cheftræner og biolog på Fjord&Bælt.

Læs også Rovfisk skal yngle hos Fjord & Bælt

Det nye marsvin blev fanget i et bundgarn ud for Korsør, hvorefter der blev taget kontakt til Fjord&Bælt. Sagen er nemlig den, at dyrene ikke må fanges aktivt, og derfor har centret været nødt til at vente på, at et marsvin blev fanget i et net ved et uheld.

- Så vi sejlede ud nogle stykker i en båd herfra til Korsør, og det viste sig at være en et år gammel hun, som var i god stand, fortæller Kirstin Anderson Hansen om det første møde med Saga.

Skal sikre fremtidens forskning

De fleste marsvin er heldige, hvis de lever mere end seks år Kirstin Anderson Hansen, cheftræner og biolog, Fjord&Bælt

Det er ikke så ringe endda at få et ungt marsvin til, for gamle Freja har med sine 25 år for længst overskredet sidste udløbsdato.

- De fleste marsvin er heldige, hvis de lever mere end seks år, siger Kirstin Anderson Hansen.

Derfor har centret i et stykke tid været klar til at få et nyt marsvin ind, som kan være med til at sikre forskning i marsvin de kommende år. Nye dyr skal helst have en alder, der gør dem egnede til træning, og lige præcis den alder har Saga.

På den måde kan centret også fremover fortsætte forskningen i havpattedyr i almindelighed og marsvin i særdeleshed.

- Hvis vi skal fortsætte med forskning og det, vi laver her, er vi nødt til at have nogle yngre dyr, siger Kirstin Anderson Hansen:

- Med Freja på 25 ved vi, at det har været fantastisk, men vi er nødt til at garantere, at vi kan fortsætte.

Læs også Gik mod strømmen: Københavnsk kafferisteri stortrives på landet