Fik behandlet 32 egne sager i sin borgmestertid - men erklærede sig ikke inhabil en eneste gang

Mens Hans Luunbjerg var borgmester i Kerteminde Kommune fra 2014 til 2017 fik han behandlet intet mindre end 15 byggesager, syv sager om landzone og husdyrbrug og ti sager inden for miljølovgivning og tilsyn.

Alle indsendt som privatperson, som landmand eller ejer af Kerteminde Biogas, mens han var borgmester. Det skriver Kjerteminde Avis.



Tidligere har Kammeradvokaten erklæret Hans Luunbjerg inhabil, men det gjorde eksborgmesteren tilsyneladende ikke en eneste gang selv. Det viser den gennemgang af sagerne, som Kerteminde Kommune netop har afsluttet.

Ifølge Kjerteminde Avis, og bilag til dagsordenen for byrådsmødet, henvendte Hans Luunbjerg sig 13 gange via sin borgmestermail til kommunens medarbejdere angående sine sager som privatperson. Medarbejdere, som Hans Luunbjerg var øverste chef for.

Undgik omfattende undersøgelse

Én af de sager, eksborgmesteren fik behandlet, mens han havde borgmesterkæden om halsen, var godkendelsen til udvidelse af Kerteminde Biogas.

Her var kommunens sagsbehandlere længe i tvivl, om udvidelsen skulle kræve en grundig miljøvurderingsundersøgelse - en såkaldt VVM-redegørelse.

Ifølge Kammeradvokat-undersøgelsen fra 2023 og dokumenter, som TV 2 Fyn og Kjerteminde Avis har fået aktindsigt i, havde kommunens sagsbehandlere faktisk besluttet sig for at dømme VVM-pligt, ligesom et uvildigt rådgivningsfirma havde gjort det samme.

Den VVM-pligt blev dog ikke til noget alligevel. Sagen endte med at blive behandlet administrativt og ikke politisk. Der blev ikke høringsperiode for offentligheden, ligesom de særligt sårbare naturområder tæt på biogasanlægget ikke blev grundigt miljøvurderet. Hvorfor vides ikke.

Gennemgangen af sagerne er foretaget, efter 21 ud af 25 lokalpolitikere i kommunen stemte for forslaget tilbage i marts.



Hans Luunbjerg ønsker ikke at udtale sig.