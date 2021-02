Følg med direkte: Nu begynder retssagen mod terrorsigtet fra Munkebo

Mandag formiddag begynder retssagen mod en 30-årig mand fra Munkebo. Han er tiltalt for at forsøge at samle penge ind til den militante organisation Islamisk Stat. Desuden har han ifølge politiet søgt information om drab og fremstilling af sprængstoffer.

Den 30-årige mand blev pågrebet på Fyn efter en større politiaktion i december 2019, hvor omkring 20 personer blev anholdt - de fleste i hovedstadsområdet. Manden fra Munkebo har siddet varetægtsfængslet siden.

Det er tidligere kommet frem, at manden nægter sig skyldig. Der er afsat ti dage til sagen med det sidste retsmøde i slutningen af marts.

Du kan følge retssagens første dag direkte i nedenstående liveblog.