Gårdbrand ved Ringe: Alle slap ud

Kort efter klokken tre natten til onsdag udbrød der brand på landejendom på Hovedvejen nord for Ringe.

Vagthavende ved Fyns Politi oplyser onsdag morgen, at en staldbygning er hårdt ramt, og at brandfolk er på stedet og efterslukker.

- Vi traf beboerne, da vi kom derud, så ingen er kommet til skade, men bygningen er temmeligt medtaget, fortæller vagthavende Steen Nyland.

Han tilføjer, at der endnu ikke er samlet overblik over branden, ligesom der endnu ikke er et bud på brandårsagen.

