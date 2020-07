Halv kirsebærfestival: - Vi kommer stærkt igen til næste år

- Det er Kertemindes sorte guld!

Der er altså ikke tale om olie, men om en af Kertemindes stoltheder. Udtrykket blev brugt i flæng om de store mørkerøde kirsebær, der var weekendens omdrejningspunkt på torvet i Kerteminde.

Men selvom de søde og saftige bær blev fejret, blev de altså ikke fejret som planlagt.

Læs også Fynboer går kulturløs sommer i møde: - Det bliver en død by

- Festivalen blev jo aflyst i forbindelse med coronaen, forklarer formanden for kirsebærfestivalen i Kerteminde, Torben Christensen til TV 2/Fyn.

Årets festival startede fredag eftermiddag, og bestod af tre telte. Ét, hvor man kunne købe de lækre bær, ét hvor man kunne købe forskellige hjemmehæklerier med bærene på, og et sidste, hvor man kunne stemme på næste års festivalplakat.

Dagens omdrejningspunkt i Kerteminde Foto: Melissa Kjemtrup

- Det er ikke sjovt. Vi havde planlagt en festival med alt inden for kirsebær. Der skulle både have været musik, og en masse kirsebærrelateret, som kirsebærsoftice og kirsebærøl, siger en ærgerlig formand.

Men mange af planerne blev - som så mange andre droppet på grund af coronapandemien og forsamlingsforbuddet.

- Det er så trist, at vi ikke kan. Vi vil så gerne have markeret kirsebærfestivalen, og der er mange, der er kede af det - også folk fra andre byer, tilføjer næstformanden, Aleksandra Pfeil Sørensen.

Håbede på musik

Ifølge arrangørerne plejer der at være meget mere musik og liv i gaderne i forbindelse med festivalen. De fortæller, at op mod 30.000 plejer at lægge vejen forbi bytorvet i Kerteminde i forbindelse med festivalen.

De fortæller desuden, at den nordjyske popduo Sussi og Leo skulle have gæstet årets festival.

- Vi havde spurgt Fyns Politi om vi måtte holde en koncert på renæssancehavnen efterfulgt af noget fællessang, og så kunne vi tænde nogle fakler om aftenen, siger Torben Christensen og fortsætter:

Læs også Se video: Kirsebærdronningen satte festival i gang

- Men når det er en koncert, skal vi naturligvis også overholde forsamlingsforbuddet, og derfor skulle gæsterne være siddende, og så valgte vi at droppe det, forklarer en skuffet Torben Christensen.

Manglen på musik, og det lave antal gæster sammenlignet med de andre år, er dog ikke noget, der har skræmt kirsebæravleren væk fra festivalen.

- Vi synes jo, at det er fantastisk, at vi får lov at komme, selvom det er en lidt amputeret festival. Der er jo ikke noget at gøre ved det, og vi er nødt til at tage hensyn til den coronapandemi, vi er i, siger Tina Nybro, der er medejer at Nybro Frugtplantage.

Plantagen sponsorerer normalvis alle de gratis kirsebær, der bliver delt ud på festivalen. Det er dog en af de traditioner, der i år er blevet droppet.

Kommer stærkt igen

Kirsebærdronningen og andre frivillige i deres sædvanlige festivalkostumer er stadig at finde på torvet på trods af den aparte festival.

- Vi møder mange mennesker og spørger, hvor de kommer fra. Så beder vi dem om at komme igen næste år, og de fleste de svarer 'ja', siger kirsebærdronningen Karen Thrane.

Der skulle stemmes om næste års festivalplakat. Afstemingen sluttede klokken 13 lørdag. Foto: Melissa Kjemtrup

Selvom årets festival ikke blev som planlagt, har arrangørerne bag festivalen store ambitioner for næste års festival.

- Til næste år må vi ud og se, om vi kan få nogle flere sponsorer, så vi kan få endnu mere musik og en endnu bedre festival, og det skal vi så arbejde på til næste år, siger Torben Christensen.

Der er masser af håb blandt arrangørerne.

- Til næste år vender vi tilbage på fuld udblæsning, siger næstformand Aleksandra Pfeil Sørensen.