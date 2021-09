Høgh greb bassen og gav den gas med Falch og Malurt

Netop Michael Falch og Lars Høgh har været frontfigurerne i festivalen, som fik sin debut fredag med navne som Sebastian og Mads Langer.

Michael Falch lukkede festivalen lørdag, men forinden havde publikum nyde blandt andre Poul Krebs og Hjalmer.

De vildeste fugle

Tilbagelænet, og roligt gumlende på sit tyggegummi, var Lars Høgh nærmest en naturlig del af bandet.

- Bassist i Malurt; Lars Høgh, proklamerede Michael Falch, da omkvædet var sunget for sidste gang:

"Når de vildeste fugle er fløjet

Den sidste gæst gået hjem

Når den sidste dans er danset

Så kender han

Vejen hjem"

Lars Høgh benyttede også chancen og greb mikrofonen og takkede publikum:

- Vi har oplevet noget, som vi aldrig har set før, at folk rejser sig op og under alle koncerterne og klapper af kunstnerne. Det er så fedt. Tusind tak, sagde Lars Høgh, og tilføjede, at havde ro i maven.