Kandidat i bar overkrop kan blive yngste fynbo i Folketinget

Nye Borgerliges kandidat Malte Jäger blev sidste år valgt ind i Kerteminde Byråd. Nu stiller den 19-årige kandidat, der blev kendt for sin kommunalvalgsplakat med bar overkrop, op til Folketinget.

Senest den 5. juni 2023 skal danskerne til valg, og ligger valget dén dag, vil Malte Jäger være 20 år, 10 måneder og 8 dage gammel - og dermed vil han være den yngste fynbo og femte yngste nogensinde på Christiansborg, hvis han kommer ind.

- Der er ingen på min alder, der arbejder lige så meget, som jeg gør og har gjort længe, siger Malte Jäger.

Den 19-årige universitetsstuderende har netop færdiggjort sit andet semester på historiestudiet på universitetet. Ved siden af uddannelsen og byrådsarbejdet arbejder han også på den lokale tankstation.

Bliver i Kerteminde Byråd

Bliver han valgt til folketingsvalget vil han sætte sin uddannelse og jobbet på tanken på pause. Byrådsarbejdet beholder han.

- Jeg tror, at hvis jeg dropper byrådet, ville samtlige byrådspolitikere stemme på mig for at få mig ud. Den glæde vil jeg ikke give dem.

- Hvis jeg er så heldig at komme ind, vil jeg bruge hver eneste time til politik, så jeg får alt ud af mit mandat, siger Malte Jäger.