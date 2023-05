Kras kritik af borgmesters biogasanlæg: - Vi har at gøre med inhabilitet, inkompetence og korruption

- Det er helt usædvanligt, at det kan gå så hurtigt hen over en sommerperiode. Man kan godt have en berettiget mistanke om, at det betyder noget, at ansøgeren er borgmesteren, siger Kurt Klaudi Klausen.

Begrundelsen fra administrationens side var, at selvom anlægget ligger i landzone og inden for kystnærhedszonen, så er ”der tale om udvidelse af et eksisterende biogasanlæg tilknyttet landbrugserhvervet.”

Ingen kommentarer

De to eksperter tager ikke stilling til, om tilladelsen var fagligt velbegrundet.

Men de er ikke i tvivl om, at sagsbehandlingen giver grund til mistanke om særbehandling til den på det tidspunkt siddende borgmester.

- Det er i virkeligheden en dårlig forvaltningskik, og det er jo altså et eksempel på en korrupt politiker, der forfølger egne interesser, det er helt åbenbart, mener professoren fra SDU.

TV 2 Fyn bad onsdag om et interview med Hans Luunbjerg, men han ønskede ikke at udtale sig.

Torsdag henvendte TV 2 Fyn sig igen til den tidligere borgmester og bad ham om at forholde sig til anklagerne om inkompetence, inhabilitet og korruption.

- Jeg har ingen kommentarer, svarede Hans Luunbjerg i en sms.

TV 2 Fyn har også bedt den daværende kommunaldirektør Tim Jeppesen om at forholde sig til udtalelserne fra de to professorer.

- Jeg anerkender, at der kan være en problematik, men jeg mener, at vi har holdt tingene adskilt i denne sag, siger Tim Jeppesen, der heller ikke vil stille op til et interview.

Ville have handlet anderledes

I Kerteminde Kommune er der i dag en ny direktion. De var ikke en del af sagen tilbage i 2016. Vicekommunaldirektøren mener, at sagen ville have været behandlet anderledes i dag.

- Det, jeg kan sige, er, at hvis vi fik en lignende sag i dag, så ville vi sørge for, at der var en politisk behandling af sagen, eller at vi fik en uvildig vurdering fra en ekstern rådgiver, siger vicekommunaldirektør i Kerteminde Kommune Claus Lade.

Kan du forstå, at der i offentligheden kan opstå mistanke om inhabilitet, når det er borgmesterens egen forvaltning, der skal behandle hans ansøgning?

- Der findes nogle regler om habilitet, som skal sikre, at der netop ikke er den gråzone, hvor man kan få mistanke om, at der sker en skæv behandling. Og de regler om habilitet skal vi overholde.

Siger du dermed også, at det ikke blev håndteret korrekt i 2016?

- Jeg kan konkludere, hvad der ville ske på min vagt, og det er, at vi ville gøre det anderledes, end processen var dengang.

Byråd skal vurdere redegørelse

Administrationen vil nu undersøge sagsakterne fra 2016 og udarbejde en tidslinje og redegørelse over forløbet. Claus Lade ønsker ikke at forholde sig til eventuelle konsekvenser af administrationens undersøgelser.

Når redegørelsen er færdig, bliver den overleveret til politikerne i Kerteminde Byråd, som herefter skal beslutte, om der skal foretages en uvildig undersøgelse af forløbet, eller om der skal iværksættes andre initiativer for at få afklaret sagen.

Den tidligere borgmester er ikke længere medlem af Kerteminde Byråd. Men han er formand for Kerteminde Forsyning, der har fremskredne planer om at oprette egen fjernvarmeforsyning, og bryde årtiers samarbejde med Fjernvarme Fyn.