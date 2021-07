Lundsgaard Gods kan igen få gæster indenfor: - Det er rigtig, rigtig dejligt

- Det betyder meget

Efter halvandet år, hvor koncerter er blevet aflyst på stribe, og masser af spillesteder har måttet holde lukket, er det også en stor oplevelse at komme på scenen igen, fortæller Thomas Agergaard.

- Det betyder rigtig, rigtig meget. Ikke kun for mig, men også for mange andre. Det er, lige som om vi vender tilbage og ser tingene lidt anderledes. Det har, tror jeg, også haft en positiv betydning, at vi allesammen har måttet tage det et gear ned og se lidt på os selv, siger musikeren.

Sommerfestivalen varer fra 22. juli til 25. juli. Man kan se programmet og købe billetter på Lundsgaard Gods' hjemmeside.