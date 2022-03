Museum finder hemmelige skatte i baghaven

Da museet påbegyndte projekt 'Ladbykongens Verden', der blandt andet skal genskabe kulturlandskabet fra vikingetiden, ville de sikre, at de ikke plantede et træ oveni et gravsted.



En donation fra Kerteminde Museumsforening og fem hektar jord fra Kerteminde Kommune, gjorde det muligt for Vikingemuseet at undersøge området.



- Vi står faktisk med en fuldt udfoldet historiebog, hvor vi har de oprindelige vikingetidsgrave, der stadig ligger urørt, siger Claus Frederik Sørensen.

Nye og gamle skatte

I forbindelse med udgravningen af Ladbyskibet i 1935 fandt arkæologerne også 11 andre vikingegrave. Men ingen har vidst præcis, hvor de grave var. Indtil nu.

- Det bliver ikke mere autentisk for os vikingetidsmæssigt, end det vi arbejder med her, siger Claus Frederik Sørensen.

Det er ikke kun de gamle forsvundne vikingegrave, der er fundet i området. Også nye, ukendte og urørte grave er blevet lokaliseret på området.

Selvom det kribler noget i fingrene for arkæologen, graver museet ikke det hele ud nu.