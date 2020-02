Museums-folk jubler: Ægtepar forærer malerier for en formue

Han tripper lidt, mens han står med et maleri af solsikker foran sig. Erland Porsmose er ikke meget for at nævne værdien af den gave, Johannes Larsen Museet i Kerteminde har fået. Men efter et stykke tid siger han alligevel:

- Ahhh... Det er jo ikke pengene, det drejer sig om fortrinsvis for et museum, men vi taler jo om et sekscifret beløb ihvertfald. Det gør vi da, siger Erland Porsmose, museumsdirektør for Østfyns Museer.

Gave fra sjællandsk ægtepar

Det er ægteparret Karen og Peter H. Bilby fra Værløse, der har betænkt museet med værker af en kunstner, der er i en årrække boede i Kerteminde.

Oprindeligt kom William H. Johnson fra byen Florence i den amerikanske stat South Carolina, men under et ophold i Frankrig mødte han væversken Holcha Krake fra Kerteminde. De blev gift og flyttede til Fyn, hvor han blev en afholdt kunstner i den fynske kunstnerkoloni.

- Det er virkelig en kæmpe gave til museet, og det er noget, vi er rigtig, rigtig glade for, slår Erland Porsmose fast.

Johnson er penge værd

De nye malerier, tre styk i alt, tilfører nemlig Johannes Larsen Museet noget abstrakt kunst som mod- og medspil til de malerier af blandt andre Johannes Larsen og Fritz Syberg, som man naturligvis råder over i så udpræget grad.

William H. Johnson kom med inspiration fra de moderne kunstnere i Frankrig og var i sit udtryk sin helt egen. Noget der efter Johnssons død i 1970 førte til, at han blev anerkendt og opnår højere og højere priser på auktioner.

- Det har været svært at købe kunst af Johnson de senere år. Der har været opkøbere fra USA herovre ved flere lejligheder for at købe, hvad de kunne finde. Både her i Danmark, men også i Norge, hvor Holcha Krake og William H. Johnson også arbejdede, forklarer Erland Porsmose.

Historien bag gaven er på sin vis lige så interessant som kunsten selv. Karen H. Bilby og hendes mand har ingen arvinger, derfor syntes hun, at museet skulle modtage de malerier, som hun selv arvede efter sine forældre. De havde oprindeligt købt kunsten af Johnsson, mens de boede i først Kerteminde og siden Odense.

Drømmer om kæmpe udstilling

Med gaven blusser en gammel drøm op hos Erland Porsmose. Sidst i 1990'erne arbejde han på at låne nogle af de 1.100 værker som Smithsonian Institution i Washington D.C. ejer. Det forhindrede en retssag dengang, men den er forlængst afsluttet.

- Vi skal lave den udstilling! Vi har blandt andet fået bedre faciliteter i forhold til den gang. Men der går nok en to-tre år før det er realistisk, indrømmer Erland Porsmose.