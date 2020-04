Små kager redder dagen: Stor fremgang i gamle kendinge hos bageren

Der er snart gået en måned, siden fynboerne og resten af Danmark blev bedt om at blive hjemme og undlade unødvendige besøg.

Det betyder også, at kaffe og kage ikke længere er noget, der nydes i samlet flok. Og det kan mærkes hos de lokale bagere, fortæller Henrik Bendtsen, bager i Langegades Bageri i Kerteminde.

- Større ting sælger vi næsten ikke noget af, fordi folk ikke får gæster mere, siger han til TV 2/Fyn.

- Og sådan noget som kagemænd, der var en stor del af årets produktion før, de eksisterer ikke mere - overhovedet ikke.

Men til gengæld er det noget helt andet bag disken, der fanger kundernes interesse for tiden.

Ny virkelighed

Bageren er som mange andre virksomheder blevet nødt til at indrette sig efter den nye virkelighed. Og hos Henrik Bendtsen gav det anledning til at tænke over, hvad han godt selv kunne tænke sig at købe med hjem i disse tider.

- Jeg prøvede at tænke på, hvad jeg gerne selv vil have, og så begyndte jeg bare at lave alle de der gode gamle ting. I tider som nu tror jeg, det man kender giver tryghed - jo mere genkendelig hverdagen er og det, man spiser.

Derfor har den klassiske morgensnegl nu fået selskab af gamle kendinge som franske vafler og Greta Garbo-kager, som der ifølge bageren normalt ikke er særlig meget salg i.

- Det virker altså. Det vil folk rigtig gerne have, siger han.

Kan sikre forretningens overlevelse

Selvom kagerne fortsat ikke bliver langet over disken i samme fart som inden coronakrisen, så glæder bageren sig over, at han som lille virksomhed kan handle på ændringen i efterspørgslen.

- Vi har den fordel, at vi er små. Vi har meget nemmere ved at lægge produktionen om, end en stor fabrik har. Det er ikke noget, vi skal planlægge flere måneder. Vi siger bare: nu gør vi det, og så gør vi det.

Og det kan sikre forretningens overlevelse i krisen, mener Jonas Nielsen, formand for Kerteminde Cityforening.

- Hvis man ikke er villig til at omstille sig til, hvor kunderne er, så har man ikke nogen. Længere er den ikke. Alle mønstre har ændret sig, siger han.

Formanden oplever generelt, at de forretningsdrivende er klar til tilpasse sig, og han har da også "en vis form for optimisme", når det kommer til, hvordan virksomhederne klarer sig igennem.

- Det er bedre, at have 50 procent af omsætningen end ingen. Det er er det, vi arbejder for og med alle sammen, siger Jonas Nielsen.