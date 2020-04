Sommeren nærmer sig: Kan man blive smittet med coronavirus, hvis man bader i havet?

Sommeren står så småt for døren, og inden vi får set os om, er det strandvejr. Det har fået flere fynboer til at spørge TV 2/Fyn, hvordan det nu lige er med smittefaren i de fynske farvande.

Coronavirus bliver fortyndet så meget, at det er usandsynligt, at man kan blive smittet med virusset, hvis man bader i havet Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet

Og der er godt nyt til de fynboer, der ser frem til at kunne svømme i havet omkring Fyn. Der er nemlig ingen tegn på, at covid-19 smitter via badevand i søer eller havet.

Derfor kan fynboerne hoppe en tur i vandet med sindsro, fortæller Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Coronavirus bliver fortyndet så meget, at det er usandsynligt, at man kan blive smittet med virussen, hvis man bader i havet nu eller til sommer, siger han.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Kan man blive smittet med corona, hvis man bader i havet til sommer? Lone Thuesen

Tager du familien under armen, og sætter I kursen mod en af de fynske badestrande, skal I altså være opmærksomme på de helt samme forholdsregler for smitte som i det øvrige samfund.

- Dråberne fra et nys spreder sig i luften og falder typisk til jorden inden for en arms afstand, så hold et par meters afstand til de andre strandgæster, siger Hans Jørn Kolmos.

Er man for tæt på en person, som udskiller dråber – ved et knus, hoste eller et nys – og dråberne lander på ens slimhinder i næse, øjne eller mund, kan man være blevet smittet.

Læs også Kæledyr kan også blive smittet med coronavirus: Det skal du vide

Det samme er tilfældet for de fynske friluftsbade og svømmebassiner. Klorindholdet i vandet i svømmebade har en desinficerende effekt på virus og heller ikke her, er det sandsynligt at blive smitte via vandet.

Hold afstand – og følg sundhedsmyndighedernes andre anbefalinger

Men med sol og sommer kommer også mange gæster på strandene.

Og så er spørgsmålet, hvordan man som strandgæst kan overholde forbuddet om, at man maksimalt må samles ti personer. Det undrer TV 2/Fyns seer Anja Svaneby sig over.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Sommeren står for døren, og inden længe er det strandvejr. Hvordan vil eksempelvis Kerteminde Kommune forholde sig til forsamlingsforbuddet på maks. ti personer? Anja Svaneby

I Kerteminde Kommune kan fynboerne trygt tage en tur til Nordstranden – så længe strandens gæster overholder sundhedsmyndighedernes råd og vejledninger.

Sådan lyder det fra Christian Barding, der er chef for Kultur, Fritid og Faciliteter i Kerteminde Kommune.

SUNDHEDSSTYRELSENS FEM ANBEFALINGER Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn Se mere

- Hvis man færdes på kommunens strande, har man først og fremmest selv et ansvar for at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand og undgå større forsamlinger.

Men når sommeren nærmer sig, vil kommunen også have medarbejdere, der skal sikre, at fynboerne kan færdes trygt, når de besøger strandene i Kerteminde.

De skal blandt andet sørge for, at den daglige rengøring på offentlige toiletter nær stranden øges. Og så er de myndighedernes øjne og ører, siger Christian Barding.

- Hvis vi vurderer, at vejledningerne ikke bliver overholdt, har vi mulighed for at skride ind og rette henvendelse til politiet, siger han.

Læs også Virusvarsel: Hvilket vejr smitter mest?

Har du planer om at dyppe dig i Storebælt langs Nyborg nu eller til sommer, opfordrer også Nyborg Kommune fynboerne til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag på Fyn under corona-udbruddet her.