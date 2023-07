Vendepunktet med Tine Høgh: - Jeg havde ikke troet, at jeg ville være her i dag

Svært at bede om hjælp

For at komme igennem først sygdomsperioden og derefter sorgen over tabet af Lars var venner og familie uvurderlige. Om end det var svært for Tine Høgh at sætte ord på sine behov.



- Jeg havde brug for, at man gjorde noget af sig selv uden at spørge mig først. For jeg vidste ikke selv, hvad jeg havde brug for. Jeg var i krise. Men det var godt at få et kram, og at nogen sagde: Jeg passer på dig. Jeg havde en veninde, som ringede hver dag. Nogen gange tog jeg den, andre gange ikke. Men bare det, at hun ringede, betød meget for mig. Så vidste jeg, at hun var der for mig.

En afgørende støtte fra professionel side kom fra Kræftrådgivningen på OUH, hvor Tine Høgh har haft sin faste gang gennem både sygdomsforløbet og bagefter.

- Det har været en kæmpe hjælp, og jeg har haft den - for mig - bedste rådgiver, Lisa Mortensen. Jeg var ikke kommet igennem det uden hende.

Set her fra hvor Tine Høgh står i dag, bliver det også klart for hende, at selvom venner og familie er helt uundværlige, så er sorgprocessen hendes eget ansvar.

- I bund og grund var det min egen opgave at komme igennem. Andre kan give omsorg og praktisk hjælp, men rent følelsesmæssigt er det kun mig selv, der kan komme igennem sådan en livssituation.