Kritik af DI-formand efter parløb med suspekt firma: - Jeg var ved at få morgenkaffen galt i halsen

AG Gruppen har haft Dan Johansens firma LH Gulve gående på sin byggeplads ved Tigergården centralt i Odense, som frem til maj i år var under ombygning. Og LH Gulve har, som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har afdækket, haft benyttet Osman Celik og hans firma som underentreprenør til en del af arbejdet på Tigergården.

Det er administrerende direktør for AG Gruppen Robin Feddern rystet over at erfare efter de seneste dages afdækning af sagen. For han anede det ikke, oplyser han.



- Jeg var ved at få morgenkaffen galt i halsen, da jeg læste det, siger Robin Feddern.

Har et særligt ansvar

Mandag afviste Dan Johansen, at han som formand for Dansk Industri Byg på Fyn har et særligt ansvar for at have styr på forholdene hos sine underentreprenører.

- Jeg skal jo ikke rende rundt og lege politimand, lød det blandt andet.

Men den holdning er Robin Feddern lodret uenig i.

- Ja, det er jeg. Jeg synes, at man som organisationsformand på Fyn selvfølgelig har et ansvar for, at tingene foregår ordentligt. Jeg er ikke dommer, og jeg ved indtil videre kun det, I har skrevet i avisen. Men det er min umiddelbare holdning til det, siger han.

Ifølge Robin Feddern burde det ikke kunne ske på en af AG Gruppens byggepladser, at sådan et firma som Osman Celiks, hvor der både foregår underbetaling, sort økonomi og tilsyneladende konkursrytteri, dukker op som underentreprenør.

- Vi har nogle meget skrappe klausuler i vores kontrakter, så havde vi opdaget det her undervejs, så havde vi reageret på det, siger han og tilføjer:

- Det er så vigtigt for os, at vi vil ikke være en del af social dumping. At der så alligevel kan snige sig sådan noget ind, det er frustrerende. Det gør selvfølgelig, at vi vil kigge ind i, hvad vi kan gøre bedre.

Robin Feddern tilføjer, at i AG Gruppens byggekontrakter fremgår det, at AG Gruppen som bygherre skal godkende underentreprenører.

Men det er ifølge Robin Feddern tilsyneladende ikke sket i forbindelse med, at Dan Virkelyst Johansen og LH Gulve hyrede Osman Celik ind som underentreprenør på ombygningen af Tigergården. Det er AG Gruppens administrerende direktør langt fra tilfreds med.

- Vi har lavet en kontrakt med LH Gulve og altså, for fanden, det er formanden for DI Byg på Fyn. Jeg havde slet ikke fantasi til at forestille mig, at vi kunne komme i den her situation, siger han.

Kræver redegørelse

En anden stor byggeplads i Odense, som Osman Celik helt op til nu har arbejdet på, er et større etagebyggeri, som Ejendomsselskabet Olav de Linde er ved at opføre ved Thrige-firkanten.

Her har Osman Celiks firma, det nuværende Hamburg Plan, som tidligere har haft flere andre firmanavne, arbejdet som underentreprenør for LH Gulve, som har været hyret ind som underentreprenør for hovedentreprenøren på projektet.

- I Ejendomsselskabet Olav de Linde tager vi skarpt afstand fra alle former for social dumping. Derfor har vi i samtlige vores kontrakter indarbejdet en såkaldt social klausul, der forpligter vores leverandører og deres underleverandører til at opfylde gældende danske vilkår angående aflønning og arbejdsvilkår, siger Lars Friis, der er afdelingsdirektør for Olav de Linde i Odense.

Han oplyser, at i udgangspunktet blander ejendomsselskabet sig ikke i, hvem leverandører benytter som underleverandør.

- Men som følge af den aktuelle sag, som Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har belyst de foregående dage, har vi imidlertid i morges, den 14. november, bedt om en redegørelse fra vores entreprenør. Herunder dokumentation på, at de gældende krav i kontrakten overholdes, siger Lars Friis.

DI-formand har fuld tillid

Mens Olav de Linde har forlangt en redegørelse fra sin hovedentreprenør, og AG Gruppen er stærkt kritisk over for samarbejdet mellem Osman Celik og LH Gulve på et nu færdigt projekt på Tigergården, så er kritikken markant mere afdæmpet i toppen af Dansk Industri på Fyn.

Her sidder Dan Johansen dels på en tillidspost som formand for Dansk Industri Byg Fyn og dels på en post som næstformand i den overordnede bestyrelse for Dansk Industri Fyn.

Og de poster bliver han siddende på, hvis det står til formanden for Dansk Industri Fyn, Poul Strandmark fra Bluepack.

- Jeg har fortsat fuld tillid til Dan Johansen. Der er intet juridisk angribeligt i denne her sag, siger Poul Strandmark.

Mener du som formand for DI Fyn, at der er noget moralsk angribeligt i sagen?

- Moral er jo elastik i metermål. Jeg har én moral. Du har en anden moral. Andre mennesker har en tredje moral. Hvem skal bestemme, hvad der er det rigtige?, siger Poul Strandmark.

Dan Johansen er igen og igen blevet advaret mod at samarbejde med de her firmaer. Han har selv siddet med om bordet til 48-timers-møder hos 3F. Han ved, at firmaerne igen og igen har betalt bodsbetalinger for overtrædelser af overenskomsten. Har man slet ikke noget ansvar for at tage det alvorligt?

- Det tror jeg da også, at han gør, men der har jo hele tiden ligget en overenskomst, som er underskrevet af alle parter. Skal han så gøre sig til overdommer over det eller hvad?

Er det at tage sagen alvorligt, når man vælger at fortsætte et samarbejde med et firma, der overtræder overenskomsten igen og igen. Mener du det som formand for Dansk Industri på Fyn?

- 3F holder jo fast i overenskomsten, selvom den bliver overtrådt. Skulle man så som arbejdsgiver gå ind og stille spørgsmål ved det?

Har man som hovedentreprenør et ansvar, når man kan se, at ens underentreprenør gentagne gange går konkurs, men bare fortsætter med et andet navn?

- Når du spørger, om man har et ansvar, så er det et juridisk spørgsmål. Og når man indgår en aftale med et selskab, kigger man på, om de har et cvr-nummer, om de er momsregistreret og om de har en overenskomst. Det er det ansvar, du har. Du har ikke noget ansvar i forhold til, om det er selskab nummer 47. Så er der spørgsmålet om, hvorvidt man har et etisk ansvar, og det kan jeg ikke svare klart på.

Dropper LH Gulve

Hos AG Gruppen oplyser administrerende direktør Robin Feddern, at ombygningen af Tigergården er det første projekt i cirka 10 år, som AG Gruppen har haft hyret LH Gulve til at stå for.

- Vi har ikke andre sager med dem. Så den her udvikling er ualmindeligt uheldig, konstaterer Robin Feddern.

Har du fortsat tillid til LH Gulve?

- Nej, for nuværende indgår vi ikke flere kontrakter med LH Gulve.

Kan I som AG Gruppen med de værdier, du siger, at jeres firma står for, leve med at være repræsenteret i Dansk Industri Byggeri af Dan Johansen som formand?

- Det er for tidligt at sige. Det er klart, at vi kigger ind i tingene. Og så må vi drage vores konklusioner derfra, siger Robin Feddern.