Advokat har ikke tillid til børnesager fra Langeland: Borgmester afviser, at der er et problem

Tonni Hansen erkender dog, at der er blevet begået fejl i en sag, der kunne have ført til en tvangsanbringelse af et barn. En sag som 24syv har afdækket via aktindsigt i en fortrolig mail.



- Jeg har været inde over en enkelt sag, og det har vi beklaget. Og ellers har vi et klagesystem, som forhåbentligt fanger det. Det burde ikke komme dertil. Jeg ville jo ønske, at borgerne og socialrådgiverne kunne finde løsningerne internt, fortæller SF-borgmesteren.

Opdigtede informationer

I den konkrete sag har Tonni Hansen (SF) sendt en mail til barnets mor, hvor det fremgår, at der har været afholdt en vigtig børnesamtale som led i en undersøgelse, der kunne ende med en tvangsanbringelse.

Børnesamtalen fandt bare aldrig sted ligesom forvaltningen opdigtede informationer.

- Jeg får den op på mit bord, og derfor skriver jeg også under på den. Det er ikke standardprocedure, at jeg håndterer den slags fejlbehandlede sager, men der blev foretaget et skøn om, at situationen i den specifikke sag var så alvorlig, at den skulle forbi mit bord. Det var selvfølgelig en dybt ulykkelig situation, fortæller Tonni Hansen.



For Jeanette Gjørret er det dog ikke bare en ulykkelig situation. Det er decideret ulovligt.

- Det er efter min opfattelse embedsmisbrug. Man har villet opnå et mål og på vej til det mål har man tilsidesat borgernes retsgaranti og indsat decideret forkerte oplysninger, siger Jeanette Gjørret.