Alle søfolk på fragtskib med kokain er nu fængslet

Otte besætningsmedlemmer fra fragtskibet "Duncan Island" er onsdag eftermiddag blevet dømt til fængsel ved Københavns Byret. Dermed er samtlige 24 søfolk fra skibet frihedsberøvet.

De sigtes alle for at have deltaget, da der fra skibet lørdag formiddag blev kastet mindst 100 kilo kokain ned til en mindre båd, som bragte narkoen i land ved Spodsbjerg på Langeland.

I forvejen er 16 andre søfolk blevet varetægtsfængslet til 27. februar. Samme frist har dommer Karen Duus Mathiessen nu fastsat for de otte. Fire af dem er fra Filippinerne, tre er russiske statsborgere og en er fra Letland.

Desuden er yderligere tre mænd - en russer og to letter - fængslet for at have modtaget den store mængde kokain.

Søndag blev de otte første gang stillet for en dommer, efter at politiet havde hyret Egon's Turistbusser til at køre dem til København fra Kalundborg. Her havde "Duncan Island" lagt til efter at være blevet overtaget af politifolk syd for Gedser.

Ved den lejlighed fik de otte anholdelsen opretholdt i tre døgn. Dermed fik politiet yderligere tid til at undersøge sagen. I søndagens retsmøde var de alle villige til at svare på spørgsmål, oplyser dommeren.

Tilsyneladende har politiet skabt en begrundet mistanke mod søfolkene. Hvad den nærmere går ud på, vides ikke. Retsmødet er holdt bag lukkede døre.

Fragtskibet var lastet især med bananer og broccoli. Det var i januar afsejlet fra havne i Ecuador og Mexico, inden det satte kursen mod først Helsingborg i Sverige.

Efter afsejlingen ned gennem Storebælt på vej mod næste destination, Sankt Petersborg i Rusland, blev kokainen lørdag formiddag losset i farvandet ved Langeland.

Politiets teori er, at stoffet skulle til København og muligvis andre steder i Skandinavien, fremgår det af sigtelsen.

Det 178 meter lange "Duncan Island" ligger onsdag fortsat i havnen i Kalundborg, hvor politiet er ved at undersøge det på kryds og tværs.

- Det vil tage en rum tid, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass i Københavns Politi om ransagningen.