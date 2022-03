Borgmester afviser kritik - men udvalgsformand erkender alvorlige fejl i børnesager

Ifølge udvalgsformanden er 4,5 procent af børnene på Langeland placeret uden for hjemmet - enten i frivillige ordninger eller i tvangsanbringelser. På landsplan er tallet én procent.



- Jeg synes, nogle af de her sager bærer præg af, at sagsbehandlingen har været styret af et resultat, man gerne ville nå og ikke på baggrund af fakta, fortæller Søren Ramsing, der har siddet med ansvaret for området siden 1. januar i år.

Forkerte oplysninger

Advokat Jeanette Gjørret mener, at der er tale om embedsmisbrug, når sagsbehandlerne i Langeland Kommune blandt andet undgår partshøringer og tilmed opdigter informationer.

- Man har villet opnå et mål, og på vej til det mål har man tilsidesat borgernes retsgaranti og indsat decideret forkerte oplysninger, siger Jeanette Gjørret.